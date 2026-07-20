В Сызранском районе произошло ДТП с участием двух большегрузов

20 июля в 10 часов 46 минут на 934 километре трассы М-5 произошло дорожно-транспортное происшествие, о чем в пожарно-спасательную часть № 185 пожарно-спасательного отряда № 47 филиал ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение.

Незамедлительно к месту происшествия были направлены расчет пожарно-спасательной части № 174 Отряда № 47, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции.

Прибыв на место, пожарные-спасатели установили, что произошло столкновение двух грузовых транспортных средств: Scania и MAN. Личный состав провел аварийно-спасательные работы: сбор информации, отключение аккумуляторных батарей и смыв горюче смазочных материалов.

К счастью, пострадавших нет.

По факту происшествий сотрудники полиции проводят проверку.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"