В Волжском районе 19-летний водитель перевернул машину в кювет

19 июля на территории Самарской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 6 человек.

Одно из ДТП произошло в 16:40 в Волжском районе. 19-летний водитель, управляя автомобилем Lifan, двигался по автодороге «Дубовый Умет Сухая Вязовка - Рассвет» в направлении п. Дубовый Умет. В пути следования, на 5 км указанной автодороги, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил съезд на обочину с последующим опрокидыванием в кювет. Водитель и 20-летняя женщина-пассажир бригадой скорой медицинской помощи доставлены в больницу.