Я нашел ошибку
Главные новости:
Правительство утвердило поправки, меняющие порядок проведения экзаменов на водительские права. Некоторые пункты обновленных правил начнут действовать с марта 2027 года.
РИА Новости: правительство утвердило новые правила проведения экзаменов на права
Как сообщили в пригородной пассажирской компании, с 12 мая 14 электричек региона изменят маршруты.
С 12 мая 2026 года продлеваются маршруты следования пригородных поездов
ОТБОЙ угрозы подлёта БПЛА к территории Самарской области.
ОТБОЙ опасности атаки БПЛА
В Тольятти завершено расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов и неправомерном обороте средств платежей.
Трое тольяттинцев обвиняются в неуплате налогов
В Самарской области действует режим «КОВЁР». Закрыто воздушное пространство на всех высотах.
На территории Самарской области объявлена угроза подлёта БПЛА
9 мая в областной столице состоится Парад Победы. В этом году по площади Куйбышева пройдет только пешая колонна военнослужащих, Волжских казаков, сотрудников правоохранительных органов и студентов военных кафедр.
В регионе пройдут торжественные мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
В региональном главке МВД полицейские и общественники подвели промежуточные итоги Всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Степа».
В ГУ МВД СО подвели промежуточные итоги Всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Степа»
6 мая в 11:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт традиционная встреча с юными читателями в преддверии празднования Дня Победы.
«Читаем детям о Великой Отечественной войне» в СОУНБ 
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.44
0.64
EUR 88.27
-0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Диалоги с героями»: в «Южном городе» прошла патриотическая встреча с героями нашего времени
Самарский зоопарк проведет тематический день, посвященный африканскому льву
Лекция Вячеслава Вербового в Музее Эльдара Рязанова пройдет 9 мая
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

С 12 мая 2026 года продлеваются маршруты следования пригородных поездов

134
Как сообщили в пригородной пассажирской компании, с 12 мая 14 электричек региона изменят маршруты.

С 12 мая 2026 года продлеваются маршруты следования пригородных поездов, сообщили в пригородной пассажирской компании.

1. поезд № 6352/6351 устанавливается сообщением
Курумоч (отпр.05.27) – Чапаевск (приб.07.47) ежедневно
(поезд № 6324/6323 Курумоч (отпр.05.27) – Самара (приб.06.56) отменяется)

2. поезд № 6314/6313 устанавливается сообщением
Чапаевск (отпр.07.57) – Курумоч (приб.10.18) по рабочим дням
(поезд № 6306/6305 Самара (отпр.08.49) – Курумоч (приб.10.18) отменяется)

3. поезд № № 6364/6363 устанавливается сообщением
Чапаевск (отпр.07.57) – Жигулевское Море (приб.11.06) по выходным дням
(поезд № 6346/6345 Самара (отпр.08.49) – Жигулевское Море (приб.11.06) отменяется)

4. поезд № 6354/6353 устанавливается сообщением
Курумоч (отпр.12.11) – Новокуйбышевская (приб.14.09) ежедневно
(поезд № 6334/6333 Курумоч (отпр.12.11) – Самара (13.41) отменяется)

5. поезд № 6010/6009 устанавливается сообщением
Новокуйбышевская (отпр.16.38) – Жигулевское Море (приб.19.34) ежедневно
(поезд № 6014/6013 Самара (отпр.17.16) – Жигулевское Море (19.34) отменяется)

6. поезд № 6564/6563 устанавливается сообщением
Водинская (отпр.08.24) – Сызрань-1 (приб.11.52) ежедневно
(поезд № 7557 Мирная (отпр.08.56) – Сызрань-1 (приб.11.52) отменяется)

7. поезд № 6558/6557 устанавливается сообщением
Сызрань-1 (отпр.09.32) – Водинская (приб.13.03) ежедневно
(поезд № 7552 Сызрань-1 (отпр.09.32) – Мирная (приб.12.29) отменяется)

8. поезд № 6550/6549 устанавливается сообщением
Безенчук (отпр.17.50) – Водинская (приб.20.06) ежедневно
(поезд 6560 Безенчук (отпр.17.50) – Мирная (приб.19.33) отменяется)

9. поезд № 6552/6551 устанавливается сообщением
Водинская (отпр.11.02) – Безенчук (приб.13.15) ежедневно
(поезд 6561 Мирная (отпр.11.35) – Безенчук (приб.13.15) отменяется)

10. поезд № 6566/6565 устанавливается сообщением
Сызрань-1 (отпр.18.01) – Водинская (приб.21.37) ежедневно
(поезд 7562 Сызрань-1 (отпр.18.01) – Мирная (отпр.21.03) отменяется)

11. поезд № 6553 устанавливается сообщением
Смышляевка (отпр.15.42) – Безенчук(приб.17.36) по рабочим дням
(поезд 6567 Мирная (отпр.15.52) – Безенчук (отпр.17.36) отменяется)

12. поезд № 6555/7573 устанавливается сообщением
Смышляевка (отпр.18.50) – Сызрань-1(приб.22.10) ежедневно
(поезд № 7571/7573 Мирная (отпр.19.01) – Сызрань-1 (приб.22.10) отменяется)

13. поезд № 7549 устанавливается сообщением
Смышляевка (отпр.16.59) – Сызрань-1 (приб.20.07) ежедневно
(поезд № 7569 Мирная (отпр.17.09) – Сызрань-1 (приб.20.07) отменяется)

14. поезд № 7532 устанавливается сообщением
Сызрань-1 (отпр.04.40) – Мирная (приб.07.39) ежедневно
(поезд № 7572 Сызрань-1 (отпр.04.40) – Самара (приб.07.11) отменяется)

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
9 мая в областной столице состоится Парад Победы. В этом году по площади Куйбышева пройдет только пешая колонна военнослужащих, Волжских казаков, сотрудников правоохранительных органов и студентов военных кафедр.
5 мая 2026  20:32
В регионе пройдут торжественные мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
237
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Героями Социалистического Труда, ветеранами и представителями трудовых династий Самарской области. Мероприятие, приуроченное к Празднику Весны и Труда, прошло в Самарском академическом театре оперы и балета и
5 мая 2026  18:11
Вячеслав Федорищев встретился с Героями Социалистического Труда, ветеранами и представителями трудовых династий
413
Самарцев предупреждают о возможном ограничении мобильного интернета 9 мая
5 мая 2026  13:54
Самарцев предупреждают о возможном ограничении мобильного интернета 9 мая
413
Парк растет: «ПК Транспортные системы» подвела итоги масштабной поставки в Самару
5 мая 2026  09:58
Парк растет: «ПК Транспортные системы» подвела итоги масштабной поставки в Самару
347
В Самарской области в ночь на 5 мая была объявлена ракетная опасность
5 мая 2026  09:26
В Самарской области в ночь на 5 мая была объявлена ракетная опасность
890
Весь список