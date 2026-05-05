С 12 мая 2026 года продлеваются маршруты следования пригородных поездов, сообщили в пригородной пассажирской компании.

1. поезд № 6352/6351 устанавливается сообщением

Курумоч (отпр.05.27) – Чапаевск (приб.07.47) ежедневно

(поезд № 6324/6323 Курумоч (отпр.05.27) – Самара (приб.06.56) отменяется)



2. поезд № 6314/6313 устанавливается сообщением

Чапаевск (отпр.07.57) – Курумоч (приб.10.18) по рабочим дням

(поезд № 6306/6305 Самара (отпр.08.49) – Курумоч (приб.10.18) отменяется)



3. поезд № № 6364/6363 устанавливается сообщением

Чапаевск (отпр.07.57) – Жигулевское Море (приб.11.06) по выходным дням

(поезд № 6346/6345 Самара (отпр.08.49) – Жигулевское Море (приб.11.06) отменяется)



4. поезд № 6354/6353 устанавливается сообщением

Курумоч (отпр.12.11) – Новокуйбышевская (приб.14.09) ежедневно

(поезд № 6334/6333 Курумоч (отпр.12.11) – Самара (13.41) отменяется)



5. поезд № 6010/6009 устанавливается сообщением

Новокуйбышевская (отпр.16.38) – Жигулевское Море (приб.19.34) ежедневно

(поезд № 6014/6013 Самара (отпр.17.16) – Жигулевское Море (19.34) отменяется)



6. поезд № 6564/6563 устанавливается сообщением

Водинская (отпр.08.24) – Сызрань-1 (приб.11.52) ежедневно

(поезд № 7557 Мирная (отпр.08.56) – Сызрань-1 (приб.11.52) отменяется)



7. поезд № 6558/6557 устанавливается сообщением

Сызрань-1 (отпр.09.32) – Водинская (приб.13.03) ежедневно

(поезд № 7552 Сызрань-1 (отпр.09.32) – Мирная (приб.12.29) отменяется)



8. поезд № 6550/6549 устанавливается сообщением

Безенчук (отпр.17.50) – Водинская (приб.20.06) ежедневно

(поезд 6560 Безенчук (отпр.17.50) – Мирная (приб.19.33) отменяется)



9. поезд № 6552/6551 устанавливается сообщением

Водинская (отпр.11.02) – Безенчук (приб.13.15) ежедневно

(поезд 6561 Мирная (отпр.11.35) – Безенчук (приб.13.15) отменяется)



10. поезд № 6566/6565 устанавливается сообщением

Сызрань-1 (отпр.18.01) – Водинская (приб.21.37) ежедневно

(поезд 7562 Сызрань-1 (отпр.18.01) – Мирная (отпр.21.03) отменяется)



11. поезд № 6553 устанавливается сообщением

Смышляевка (отпр.15.42) – Безенчук(приб.17.36) по рабочим дням

(поезд 6567 Мирная (отпр.15.52) – Безенчук (отпр.17.36) отменяется)



12. поезд № 6555/7573 устанавливается сообщением

Смышляевка (отпр.18.50) – Сызрань-1(приб.22.10) ежедневно

(поезд № 7571/7573 Мирная (отпр.19.01) – Сызрань-1 (приб.22.10) отменяется)



13. поезд № 7549 устанавливается сообщением

Смышляевка (отпр.16.59) – Сызрань-1 (приб.20.07) ежедневно

(поезд № 7569 Мирная (отпр.17.09) – Сызрань-1 (приб.20.07) отменяется)



14. поезд № 7532 устанавливается сообщением

Сызрань-1 (отпр.04.40) – Мирная (приб.07.39) ежедневно

(поезд № 7572 Сызрань-1 (отпр.04.40) – Самара (приб.07.11) отменяется)