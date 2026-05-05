С 12 мая 2026 года продлеваются маршруты следования пригородных поездов, сообщили в пригородной пассажирской компании.
1. поезд № 6352/6351 устанавливается сообщением
Курумоч (отпр.05.27) – Чапаевск (приб.07.47) ежедневно
(поезд № 6324/6323 Курумоч (отпр.05.27) – Самара (приб.06.56) отменяется)
2. поезд № 6314/6313 устанавливается сообщением
Чапаевск (отпр.07.57) – Курумоч (приб.10.18) по рабочим дням
(поезд № 6306/6305 Самара (отпр.08.49) – Курумоч (приб.10.18) отменяется)
3. поезд № № 6364/6363 устанавливается сообщением
Чапаевск (отпр.07.57) – Жигулевское Море (приб.11.06) по выходным дням
(поезд № 6346/6345 Самара (отпр.08.49) – Жигулевское Море (приб.11.06) отменяется)
4. поезд № 6354/6353 устанавливается сообщением
Курумоч (отпр.12.11) – Новокуйбышевская (приб.14.09) ежедневно
(поезд № 6334/6333 Курумоч (отпр.12.11) – Самара (13.41) отменяется)
5. поезд № 6010/6009 устанавливается сообщением
Новокуйбышевская (отпр.16.38) – Жигулевское Море (приб.19.34) ежедневно
(поезд № 6014/6013 Самара (отпр.17.16) – Жигулевское Море (19.34) отменяется)
6. поезд № 6564/6563 устанавливается сообщением
Водинская (отпр.08.24) – Сызрань-1 (приб.11.52) ежедневно
(поезд № 7557 Мирная (отпр.08.56) – Сызрань-1 (приб.11.52) отменяется)
7. поезд № 6558/6557 устанавливается сообщением
Сызрань-1 (отпр.09.32) – Водинская (приб.13.03) ежедневно
(поезд № 7552 Сызрань-1 (отпр.09.32) – Мирная (приб.12.29) отменяется)
8. поезд № 6550/6549 устанавливается сообщением
Безенчук (отпр.17.50) – Водинская (приб.20.06) ежедневно
(поезд 6560 Безенчук (отпр.17.50) – Мирная (приб.19.33) отменяется)
9. поезд № 6552/6551 устанавливается сообщением
Водинская (отпр.11.02) – Безенчук (приб.13.15) ежедневно
(поезд 6561 Мирная (отпр.11.35) – Безенчук (приб.13.15) отменяется)
10. поезд № 6566/6565 устанавливается сообщением
Сызрань-1 (отпр.18.01) – Водинская (приб.21.37) ежедневно
(поезд 7562 Сызрань-1 (отпр.18.01) – Мирная (отпр.21.03) отменяется)
11. поезд № 6553 устанавливается сообщением
Смышляевка (отпр.15.42) – Безенчук(приб.17.36) по рабочим дням
(поезд 6567 Мирная (отпр.15.52) – Безенчук (отпр.17.36) отменяется)
12. поезд № 6555/7573 устанавливается сообщением
Смышляевка (отпр.18.50) – Сызрань-1(приб.22.10) ежедневно
(поезд № 7571/7573 Мирная (отпр.19.01) – Сызрань-1 (приб.22.10) отменяется)
13. поезд № 7549 устанавливается сообщением
Смышляевка (отпр.16.59) – Сызрань-1 (приб.20.07) ежедневно
(поезд № 7569 Мирная (отпр.17.09) – Сызрань-1 (приб.20.07) отменяется)
14. поезд № 7532 устанавливается сообщением
Сызрань-1 (отпр.04.40) – Мирная (приб.07.39) ежедневно
(поезд № 7572 Сызрань-1 (отпр.04.40) – Самара (приб.07.11) отменяется)