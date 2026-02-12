В Тольятти полицейские проверили документы и законность пребывания на территории РФ у более 150 человек.

В Тольятти полицейские совместно с представителями общественности провели рейд по профилактике, выявлению и пресечению правонарушений миграционного законодательства на одной из точек организованной торговли.

В ходе рейда полицейские проверили документы, удостоверяющие личность и законность пребывания на территории РФ у более 150 человек.

Во время мероприятия на территории промышленной зоны города полицейские проверяли у иностранных граждан паспорта, миграционные карты, патенты на работу, разрешения на временное проживание и виды на жительство. Особое внимание уделялось законности трудовых отношений — наличию договоров, выплате налогов и страховых взносов. Также контролировалось соблюдение режима пребывания: сроки действия документов и адреса регистрации.

Среди работников и посетителей оптового рынка сотрудниками полиции выявлено и задержано более 20 правонарушителей. После доставления в территориальный отдел внутренних дел личности всех задержанных установлены, они прошли фото‑ и дактилоскопическую регистрацию, в отношении иностранных граждан составлены и направлены в суд протоколы об административных правонарушениях. В настоящее время в отношении их работодателя собран материал проверки.

Трое из задержанных за несоблюдение ограничений на осуществление отдельных видов деятельности по решению суда помещены в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Самарской области для обеспечения их депортации за пределы РФ. В отношении 28 иностранных граждан за совершение правонарушений, ответственность за которые предусмотрена ст. 18.10 КоАП РФ, 18.8 КоАП РФ, 18.9 КоАП РФ, полицейскими вынесены постановления о назначении наказания в виде штрафов на общую сумму порядка 40 тысяч рублей.

Кроме того, во время рейда полицейские провели разъяснительную работу: иностранным гражданам и работодателям рассказали о требованиях законодательства, порядке оформления документов и последствиях нарушений.

Подобные мероприятия носят регулярный характер и направлены не только на оперативное реагирование, но и на профилактику нарушений.