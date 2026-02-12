Я нашел ошибку
В России создают базу IMEI всех смартфонов
В России создают базу IMEI всех смартфонов
Новая корональная дыра может начать влиять на Землю через три-четыре дня
Новая корональная дыра может начать влиять на Землю через три-четыре дня
Зрители телеканала «Моя Планета» выбрали самое романтичное место России
Зрители телеканала «Моя Планета» выбрали самое романтичное место России
В Самаре в ДТП попали три машины, за рулем одной был 78-летний водитель
В Самаре в ДТП попали три машины, за рулем одной был 78-летний водитель
В Крыму появится кодекс туриста
В Крыму появится кодекс туриста
количество вакансий для пиццамейкеров выросло на 14%
Количество вакансий для пиццамейкеров выросло на 14%
Делайте подарки с выгодой в 40%: в Билайне стартовала новая акция «3в1»
Делайте подарки с выгодой в 40%: в Билайне стартовала новая акция «3в1»
Школьники Приволжья отправятся в Москву на тематическом поезде «Самоцветы Приволжья»
Школьники Приволжья отправятся в Москву на тематическом поезде «Самоцветы Приволжья»
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
В Тольятти полицейские проверили документы и законность пребывания на территории РФ у более 150 человек.

190
В Тольятти полицейские проверили документы и законность пребывания на территории РФ у более 150 человек.

В Тольятти полицейские совместно с представителями общественности провели рейд по профилактике, выявлению и пресечению правонарушений миграционного законодательства на одной из точек организованной торговли.

В ходе рейда полицейские проверили документы, удостоверяющие личность и законность пребывания на территории РФ у более 150 человек.

Во время мероприятия на территории промышленной зоны города полицейские проверяли у иностранных граждан паспорта, миграционные карты, патенты на работу, разрешения на временное проживание и виды на жительство. Особое внимание уделялось законности трудовых отношений — наличию договоров, выплате налогов и страховых взносов. Также контролировалось соблюдение режима пребывания: сроки действия документов и адреса регистрации.

Среди работников и посетителей оптового рынка сотрудниками полиции выявлено и задержано более 20 правонарушителей. После доставления в территориальный отдел внутренних дел личности всех задержанных установлены, они прошли фото‑ и дактилоскопическую регистрацию, в отношении иностранных граждан составлены и направлены в суд протоколы об административных правонарушениях. В настоящее время в отношении их работодателя собран материал проверки.

Трое из задержанных за несоблюдение ограничений на осуществление отдельных видов деятельности по решению суда помещены в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Самарской области для обеспечения их депортации за пределы РФ. В отношении 28 иностранных граждан за совершение правонарушений, ответственность за которые предусмотрена ст. 18.10 КоАП РФ, 18.8 КоАП РФ, 18.9 КоАП РФ, полицейскими вынесены постановления о назначении наказания в виде штрафов на общую сумму порядка 40 тысяч рублей.

Кроме того, во время рейда полицейские провели разъяснительную работу: иностранным гражданам и работодателям рассказали о требованиях законодательства, порядке оформления документов и последствиях нарушений.

Подобные мероприятия носят регулярный характер и направлены не только на оперативное реагирование, но и на профилактику нарушений.

«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
12 февраля 2026  09:36
12 февраля 2026  09:36
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
244
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
11 февраля 2026  13:56
11 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
603
в Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных
11 февраля 2026  13:54
11 февраля 2026  13:54
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
555
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
11 февраля 2026  13:38
11 февраля 2026  13:38
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
369
В Красноглинском районе Самары частично ограничат движение транспорта на время проведения «Лыжни России»
11 февраля 2026  13:31
11 февраля 2026  13:31
В Красноглинском районе Самары частично ограничат движение транспорта на время проведения «Лыжни России»
494
