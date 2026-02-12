Я нашел ошибку
Мошенники в РФ вернулись в прошлое к звонкам на домашние телефоны
Мошенники в РФ вернулись в прошлое к звонкам на домашние телефоны
В Тольятти отремонтируют более 11 км дорог по нацпроекту
В Тольятти отремонтируют более 11 км дорог по нацпроекту
Житель Клявлинского района ответит за повторное избиение сожительницы
Житель Клявлинского района ответит за повторное избиение сожительницы
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
Госдума не поддержала запрос КПРФ о замедлении Telegram
Госдума не поддержала запрос КПРФ о замедлении Telegram
Глава Сбербанка Герман Греф предложил провести в России реформу доходов госслужащих
Глава Сбербанка Герман Греф предложил провести в России реформу доходов госслужащих
В Госдуме призвали взять тарифы ЖКХ под особый контроль
В Госдуме призвали взять тарифы ЖКХ под особый контроль
В честь 55- летнего юбилея Детской школы искусств состоялся праздничный концерт в районном доме культуре.
Детская школа искусств села Исаклы отметила 55-летний юбилей
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
Житель Клявлинского района ответит за повторное избиение сожительницы

59
Житель Клявлинского района ответит за повторное избиение сожительницы

Сотрудники нередко расследуют преступления, ответственность за которые предусмотрена ст. 116 УК РФ, которые квалифицируются как побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие вреда здоровью.

Как показывает практика, подобные правонарушения чаще всего происходят в бытовой сфере – между супругами, сожителями, родственниками, а также между близкими знакомыми, соседями или коллегами, когда на фоне затяжных конфликтов или внезапных ссор возникают неприязненные отношения. Нередко такие инциденты случаются в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Так, в январе текущего года в вечернее время в отдел МО МВД России «Клявлинский» обратилась местная жительница 1985 года рождения, которая сообщила, что сожитель в ходе конфликта ударил ее ногой.

Сотрудники полиции выехали по указанному адресу, убедились, что жизни и здоровью женщины ничего не угрожает, и установили обстоятельства происшедшего.

Как утверждает местная жительница, 39-летний сожитель, который месяц назад уже привлекался к административной ответственности за причинение ей побоев, в состоянии алкогольного опьянения вел себя неадекватно. Мужчина на улице спровоцировал конфликт, ударил ее три раза и ушел в дом. Полицейскими потерпевшей выдавалось направление для прохождения медицинского обследования, однако она отказалась проходить его. Женщина, желая привлечь сожителя к ответственности за очередные побои, обратилась за помощью в полицию.

По собранным сотрудниками полиции материалам, отделением дознания МО МВД России «Клявлинский» в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние), возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства происшедшего. Потерпевшая простила отца своих троих детей и продолжает жить с ним.

«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
12 февраля 2026  09:36
12 февраля 2026  09:36
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
73
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
11 февраля 2026  13:56
11 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
558
в Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных
11 февраля 2026  13:54
11 февраля 2026  13:54
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
525
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
11 февраля 2026  13:38
11 февраля 2026  13:38
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
352
В Красноглинском районе Самары частично ограничат движение транспорта на время проведения «Лыжни России»
11 февраля 2026  13:31
11 февраля 2026  13:31
В Красноглинском районе Самары частично ограничат движение транспорта на время проведения «Лыжни России»
469
