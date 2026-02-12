Житель Клявлинского района ответит за повторное избиение сожительницы

Сотрудники нередко расследуют преступления, ответственность за которые предусмотрена ст. 116 УК РФ, которые квалифицируются как побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие вреда здоровью.

Как показывает практика, подобные правонарушения чаще всего происходят в бытовой сфере – между супругами, сожителями, родственниками, а также между близкими знакомыми, соседями или коллегами, когда на фоне затяжных конфликтов или внезапных ссор возникают неприязненные отношения. Нередко такие инциденты случаются в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Так, в январе текущего года в вечернее время в отдел МО МВД России «Клявлинский» обратилась местная жительница 1985 года рождения, которая сообщила, что сожитель в ходе конфликта ударил ее ногой.

Сотрудники полиции выехали по указанному адресу, убедились, что жизни и здоровью женщины ничего не угрожает, и установили обстоятельства происшедшего.

Как утверждает местная жительница, 39-летний сожитель, который месяц назад уже привлекался к административной ответственности за причинение ей побоев, в состоянии алкогольного опьянения вел себя неадекватно. Мужчина на улице спровоцировал конфликт, ударил ее три раза и ушел в дом. Полицейскими потерпевшей выдавалось направление для прохождения медицинского обследования, однако она отказалась проходить его. Женщина, желая привлечь сожителя к ответственности за очередные побои, обратилась за помощью в полицию.

По собранным сотрудниками полиции материалам, отделением дознания МО МВД России «Клявлинский» в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние), возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства происшедшего. Потерпевшая простила отца своих троих детей и продолжает жить с ним.