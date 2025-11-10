Я нашел ошибку
Главные новости:
Среди более чем 175 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.
В Самаре прошел первый межрегиональный инклюзивный турнир по кикбоксингу 
В состав гуманитарной помощи вошли: предметы личной гигиены, перевязочные материалы, лекарственные препараты.
Волонтеры-медики и студенты СамГМУ собрали гуманитарный груз для участников СВО и мирных жителей новых регионов
В этот торжественный день были отмечены сотрудники органов внутренних дел, которые внесли значительный вклад в обеспечение правопорядка и безопасности граждан.
Начальник ГУ МВД СО поздравил сотрудников и ветеранов с Днем сотрудника органов внутренних дел РФ
Сборная России стала первой в общем командном зачете.
Четверо спортсменов из Самарской области - призеры первенства мира по универсальному бою
В классической программе среди юношей до 11 лет.
Султан Канюкаев из Самарской области - бронзовый призер первенства мира по шашкам
В составе делегации Самарской области было 72 участника из 21 муниципального образования, что подчеркивает высокий уровень развития волонтерского движения в регионе.
Волонтер из Тольятти стал "Наставником года" России
По просьбе жителей в сквере уложат антитравматическое покрытие, установят детский игровой комплекс, скамейки и урны, создадут газоны. 
В Самаре завершается благоустройство Часового сквера
В результате столкновения с поездом легковой автомобиль оказался под железнодорожной платформой, а водитель автомобиля погиб.
Спасатели работали на месте ДТП в Красноярском районе
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль "Друг Человека"
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

РКС-Самара» продолжают замену труб на Главном Безымянском коллекторе

10 ноября 2025 13:42
137
РКС-Самара» продолжают замену труб на Главном Безымянском коллекторе

«РКС-Самара» продолжают замену труб на Главном Безымянском коллекторе. В ноябре 2025 года приступили к новому участку на улице Алма-Атинской. Планируется переложить 393 метра трубы водоотведения диаметром 1,5 метра.

Сотрудники ресурсоснабжающего предприятия в течение нескольких лет поэтапно обновляют главную канализационную магистраль. Труба из железобетона была заложена в 70-х годах прошлого века и постепенно выходит из строя из-за газовой коррозии от стоков. Кроме того, появились новые жилые районы, возрастает нагрузка на сети, со временем пропускной способности трубы становится недостаточно.

Заменить разом весь коллектор (протяжённость – почти 38 км) невозможно, поэтому работы идут поэтапно. Уже обновлены участки на пр. Юных Пионеров, Ставропольской, в районе Самарской ТЭЦ и ул. Олимпийской, в пос. Мехзавод.

В связи с работами с 10 ноября 2025 года будет перекрыта улица Алма-Атинская от центра «Самара-Лада» до ул. Ставропольской. РКС-Самара приносит извинения за доставленные неудобства и просит выбирать пути объезда.

