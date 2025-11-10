137

«РКС-Самара» продолжают замену труб на Главном Безымянском коллекторе. В ноябре 2025 года приступили к новому участку на улице Алма-Атинской. Планируется переложить 393 метра трубы водоотведения диаметром 1,5 метра.

Сотрудники ресурсоснабжающего предприятия в течение нескольких лет поэтапно обновляют главную канализационную магистраль. Труба из железобетона была заложена в 70-х годах прошлого века и постепенно выходит из строя из-за газовой коррозии от стоков. Кроме того, появились новые жилые районы, возрастает нагрузка на сети, со временем пропускной способности трубы становится недостаточно.

Заменить разом весь коллектор (протяжённость – почти 38 км) невозможно, поэтому работы идут поэтапно. Уже обновлены участки на пр. Юных Пионеров, Ставропольской, в районе Самарской ТЭЦ и ул. Олимпийской, в пос. Мехзавод.

В связи с работами с 10 ноября 2025 года будет перекрыта улица Алма-Атинская от центра «Самара-Лада» до ул. Ставропольской. РКС-Самара приносит извинения за доставленные неудобства и просит выбирать пути объезда.