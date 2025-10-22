Самарские должники уже начали получать жёлтые уведомления о задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения

262

В октябре 2025 года самарские должники получат жёлтые уведомления о задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения. «РКС-Самара» уже отправили 31 654 таких уведомления на общую сумму 460 млн рублей. Отнестись к этим документам надо с особым вниманием — это последний шанс уладить дела по-хорошему. Если же долги не будут погашены, то недобросовестных абонентов ждут судебные приказы, исполнительные листы, судебные приставы, заблокированные карты.

Стоит отметить, что общий долг самарцев за холодную воду и канализацию превысил 1,4 млрд рублей! Ресурсоснабжающая организация напоминает, что услуги водоснабжения и водоотведения должны оплачиваться вовремя и в полном объёме.