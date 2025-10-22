Я нашел ошибку
Самарский театр драмы выступил на фестивале в Москве
Самарский театр драмы выступил на фестивале в Москве
Верховный суд подтвердил законность штрафов с двух камер подряд
Верховный суд подтвердил законность штрафов с двух камер подряд
АвтоВАЗ объявил об отзыве более 8 тыс. автомобилей Lada XRAY
АвтоВАЗ объявил об отзыве более 8 тыс. автомобилей Lada XRAY
Самарские и тольяттинские ниндзя борются за 5 млн рублей в шоу СТС
Самарские и тольяттинские ниндзя борются за 5 млн рублей в шоу СТС
около 200 человек собрались на пляже KIN.UP в Самаре, чтобы выпустить в Волгу более 20 000 мальков толстолобика и сазана
Около 200 человек собрались на пляже KIN.UP в Самаре, чтобы выпустить в Волгу более 20 000 мальков толстолобика и сазана
Сызранец сорвал с шеи 69- летней местной жительницы золотую цепочку с крестиком и скрылся
Сызранец сорвал с шеи 69- летней местной жительницы золотую цепочку с крестиком и скрылся
Конкурс «Туристическая привлекательность исторического поселения городского округа Самара – 2025» открыл прием заявок
Конкурс «Туристическая привлекательность исторического поселения городского округа Самара – 2025» открыл прием заявок
Минцифры Самарской области запустило чат-бот "Карта жителя Самарской области"
Минцифры Самарской области запустило чат-бот "Карта жителя Самарской области"
Самарские должники уже начали получать жёлтые уведомления о задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения

22 октября 2025 10:44
262
Самарские должники уже начали получать жёлтые уведомления о задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения

В октябре 2025 года самарские должники получат жёлтые уведомления о задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения. «РКС-Самара» уже отправили 31 654 таких уведомления на общую сумму 460 млн рублей. Отнестись к этим документам надо с особым вниманием — это последний шанс уладить дела по-хорошему. Если же долги не будут погашены, то недобросовестных абонентов ждут судебные приказы, исполнительные листы, судебные приставы, заблокированные карты.

Стоит отметить, что общий долг самарцев за холодную воду и канализацию превысил 1,4 млрд рублей! Ресурсоснабжающая организация напоминает, что услуги водоснабжения и водоотведения должны оплачиваться вовремя и в полном объёме.

 

