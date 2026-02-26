В Самарской области начал работу новый флагманский офис банка ВТБ

В областной столице начал работу новый флагманский офис банка ВТБ. От имени губернатора Вячеслава Федорищева участников торжественной церемонии поприветствовал врио заместителя губернатора Самарской области Вячеслав Романов.

«Банк ВТБ – передовая высокотехнологичная компания, надежный партнер региона, один из самых привлекательных и надежных работодателей страны. Мы ценим вклад компании в развитие региональной экономики, поддержку промышленных предприятий и, конечно, социально значимых проектов. Вы не просто финансовая структура, вы – участник всех важных процессов, происходящих в Самарской области. Уверен, новая, современная площадка ВТБ позволит вывести качество услуг на новый уровень и станет главной точкой притяжения для клиентов банка среди жителей региона, предпринимателей и организаций», – подчеркнул Вячеслав Романов.

Многофункциональное пространство, расположенное на Ново-Садовой, 106 Г, объединило на одной площадке все направления работы финансового института – от розничного обслуживания до работы с крупными корпоративными клиентами. Открытие объекта стало значимым шагом в развитии финансовой инфраструктуры региона и повышении доступности и качества банковских услуг для жителей и бизнеса.

Новый офис, общей площадью 3,5 тыс. квадратных метров, расположился в точке исторического притяжения деловой и культурной жизни - в непосредственной близости от Самарского филиала Третьяковской галереи. Консолидация розничного и корпоративного блоков, а также служебных подразделений в едином трехуровневом пространстве призвана повысить скорость и качество клиентского сервиса.

«Пересечение улицы Ново-Садовая и проспекта Масленникова — это географический центр Самары, а территория бывшего завода ЗИМ исторически была местом, где кипела жизнь и энергия. Мы сознательно выбрали эту локацию, чтобы вернуть финансовую активность в эту часть города и стать привычной точкой притяжения для самарцев. Новый офис спроектирован так, чтобы сюда хотелось заходить: с детьми, за чашкой кофе, даже с питомцами. При этом внутри — полноценный хаб, где любой клиент, от студента до владельца крупного бизнеса, получает доступ ко всем продуктам банка без исключения. Мы не просто открыли отделение, а встроились в логику города», - отметил управляющий ВТБ в Самарской области – вице-президент банка Максим Папков.

Пространство нового отделения спроектировано с учетом современных стандартов доступности и комфорта. На первом этаже расположены зоны обслуживания для массового сегмента и корпоративных клиентов, а также круглосуточная зона самообслуживания. Второй этаж отведен под обслуживание клиентов сегментов «Привилегия» и Private Banking.

В новом формате жители и гости региона могут оформить кредитные и дебетовые карты, ипотеку, подключить зарплатные проекты, а также получить полный спектр услуг для бизнеса – от открытия счета до персональных консультаций.

ВТБ является ключевым партнером Самарской области в реализации программ государственной поддержки бизнеса и финансирования промышленных предприятий. Кроме того, банк активно сотрудничает с самарскими вузами, участвуя в подготовке студентов по наиболее востребованным специальностям банковской сферы, что вносит вклад в развитие кадрового потенциала области.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.