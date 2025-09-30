«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»

74

В день годовщины воссоединения России с новыми регионами в Самаре прошла патриотическая акция «СВОим примером», организованная ветеранами специальной военной операции. Мероприятие состоялось на площадке Самарской областной станции переливания крови, где герои, уже завершившие свою службу, продолжили помогать стране — на этот раз в качестве доноров.

Инициатором выступил ветеран СВО, кавалер ордена Мужества Андрей Растегаев, участник программы «Школа героев», созданной по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской - «Время героев».

«В честь знаковой даты мы с товарищами решили провести донорскую акцию, — пояснил Андрей Растегаев. — Кровь нужна всегда: не только раненым на фронте, но и мирным жителям в больницах. Такие акции — наш вклад в общее дело».

Среди тех, кто впервые присоединился к донорскому движению, — ветеран боевых действий, также участник «Школы героев» Евгений Озеров. Для него сдача крови стала личным долгом.

«В начале СВО я сам получил ранение и потерял много крови, — рассказал Евгений. — Мне когда-то помогли доноры, и теперь я чувствую ответственность перед другими».

Медики подчеркивают, такие инициативы имеют огромное социальное значение.

«Милосердие, которое присуще нашему народу, объединяет нас не только в этот день, — сказала заместитель главного врача по медицинской части Самарской областной клинической станции переливания крови Елена Кудинова. — Мы понимаем, в каких сегодня трудных условиях находятся жители Донбасса, и, конечно, наши сердца с ними. Сегодня сотрудники станции также присоединились к акции, организовав сбор гуманитарной помощи».

Ежедневно в Самаре и области помощь доноров получают сотни людей. Напомним, что сдать кровь может любой здоровый гражданин России от 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. Всю необходимую информацию можно уточнить на официальных сайтах медицинских учреждений.

Фото – Служба крови