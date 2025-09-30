Я нашел ошибку
Главные новости:
В день футбольного матча на территории стадиона будет работать мобильный медицинский комплекс Волжской районной клинической больницы.
1 октября на стадионе «Солидарность Самара Арена» можно пройти вакцинацию
В ходе ремонта выполнен комплекс внутренних работ с обновлением покрытий стен, потолков и напольных покрытий, полностью заменены системы водоснабжения и электроснабжения, отопления.
В селе Тенеево Кошкинского района проведен капремонт в офисе врача общей практики
Основной тема сезона объявлен — «Технологический суверенитет: технологии будущего — в наших руках».
В Самарской области пройдут очные этапы Всероссийского конкурса «Моя профессия – ИТ»
В день годовщины воссоединения России с новыми регионами в Самаре прошла патриотическая акция «СВОим примером», организованная ветеранами специальной военной операции.
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
В 2025 году единый региональный конкурс проводится по 9 номинациям.
О проведении в 2025 году единого регионального конкурса Самарской области в сфере государственного и муниципального управления
Мощность сильнейшей с 1 июня магнитной бури несколько снизилась
Мощность сильнейшей с 1 июня магнитной бури несколько снизилась
Вячеслав Широков предложил новый подход к расчету и оценке напряженно-деформированного состояния стальных модульных зданий при различных вариантах силового воздействия.
Ученый Самарского политеха доказал надежность модульных зданий в сейсмически активных регионах
Театр покажет четыре свои лучшие постановки: опера «Флория Тоска», опера «Аида», балет-притча «Три маски короля» и балет-феерия «Щелкунчик».
САТОБ примет участие в XXVII Международном фестивале музыки и танца в Бангкоке
30 сентября 2025 16:10
74
В день годовщины воссоединения России с новыми регионами в Самаре прошла патриотическая акция «СВОим примером», организованная ветеранами специальной военной операции.

В день годовщины воссоединения России с новыми регионами в Самаре прошла патриотическая акция «СВОим примером», организованная ветеранами специальной военной операции. Мероприятие состоялось на площадке Самарской областной станции переливания крови, где герои, уже завершившие свою службу, продолжили помогать стране — на этот раз в качестве доноров.

Инициатором выступил ветеран СВО, кавалер ордена Мужества Андрей Растегаев, участник программы «Школа героев», созданной по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской - «Время героев».

«В честь знаковой даты мы с товарищами решили провести донорскую акцию, — пояснил Андрей Растегаев. — Кровь нужна всегда: не только раненым на фронте, но и мирным жителям в больницах. Такие акции — наш вклад в общее дело».

Среди тех, кто впервые присоединился к донорскому движению, — ветеран боевых действий, также участник «Школы героев» Евгений Озеров. Для него сдача крови стала личным долгом.  

«В начале СВО я сам получил ранение и потерял много крови, — рассказал Евгений. — Мне когда-то помогли доноры, и теперь я чувствую ответственность перед другими».
Медики подчеркивают, такие инициативы имеют огромное социальное значение.

«Милосердие, которое присуще нашему народу, объединяет нас не только в этот день, — сказала заместитель главного врача по медицинской части Самарской областной клинической станции переливания крови Елена Кудинова. — Мы понимаем, в каких сегодня трудных условиях находятся жители Донбасса, и, конечно, наши сердца с ними. Сегодня сотрудники станции также присоединились к акции, организовав сбор гуманитарной помощи».

Ежедневно в Самаре и области помощь доноров получают сотни людей. Напомним, что сдать кровь может любой здоровый гражданин России от 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. Всю необходимую информацию можно уточнить на официальных сайтах медицинских учреждений. 

 

Фото – Служба крови

Теги: Медицина Мероприятия Самара

