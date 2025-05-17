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Региональная организация медицинских сестёр отмечает 30-летие

17 мая 2025 17:38
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Торжественная конференция, приуроченная к этой дате и Международному дню медицинской сестры, состоялась в больнице им. В.Д. Середавина.

Торжественная конференция, приуроченная к этой дате и Международному дню медицинской сестры, состоялась в Самарской областной клинической больнице им. В.Д. Середавина.

В мероприятии приняли участие представители учреждений здравоохранения региона, специалисты сестринского дела со средним и высшим медицинским образованием.

С приветственным словом выступил врио заместителя министра здравоохранения Самарской области Денис Бутолин. Он передал поздравления от имени руководителя ведомства Андрея Орлова и подчеркнул значимую роль профессионального сестринского сообщества.

«Медицинские сёстры — это настоящая опора здравоохранения. Ваша доброта, знания и преданность профессии помогают людям справляться с самыми трудными испытаниями. Благодаря вам медицинская помощь становится не только доступной, но и по-настоящему человечной. От всей души благодарю за ваш труд, милосердие и стремление к постоянному росту», — отметил министр в поздравительном обращении.

Также к участникам обратились председатель комитета Самарской губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике Анна Дубасова, президент СРООМС Вероника Пятикоп, заведующая кафедрой сестринского дела СамГМУ Лариса Карасева, председатель областной организации Профсоюза работников здравоохранения Татьяна Сивохина.

В рамках церемонии награждения были вручены Почётные грамоты и Благодарности министерства здравоохранения Самарской области, Самарской Губернской Думы, а также отмечены победители региональных и отраслевых конкурсов — «Лучший специалист со средним медицинским образованием» и «Профессионал года» в сфере здравоохранения.

 

Фото:  минздрав СО

Теги: Медицина Мероприятия Самара

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