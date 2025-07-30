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На набережной Волги в Самаре прошла акция по ранней диагностике рака кожи
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На набережной Волги в Самаре прошла акция по ранней диагностике рака кожи

30 июля 2025 19:03
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185 жителей и гостей региона прошли осмотр специалистов и узнали, как защитить себя. У 2 посетителей акции выявлены изменения на коже, им рекомендовали пройти дообследование.

Сегодня состоялась профилактическая акция, посвященная раннему выявлению и повышению информированности населения о раке кожи. Жители и гости смогли бесплатно пройти осмотр врача-онколога, врача-дерматовенеролога, а также получить консультацию специалистов по профилактике рака кожи.

185 жителей и гостей региона прошли осмотр специалистов и узнали, как защитить себя. У 2 посетителей акции выявлены изменения на коже, им рекомендовали пройти дообследование.

Одним из главных факторов развития рака кожи является ультрафиолет, его воздействие может запускать процессы перерождения клеток кожи. Именно поэтому вопрос защиты от солнца становится наиболее актуальным в летний период.

Заведующая отделением медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера Ирина Окунева напомнила жителям региона о важности защиты от солнца и мерах защиты:

«Обращайте внимание на любые изменения родинок — цвет, форму, зуд или кровоточивость, а также на новые образования на коже. Это может быть сигналом серьезного заболевания. Защищайте кожу от солнца: используйте кремы с SPF, носите закрытую одежду и избегайте длительного пребывания на открытом солнце в часы его активности. При любых подозрительных симптомах сразу обращайтесь к врачу — ранняя диагностика значительно повышает шансы на успешное лечение. Начните с терапевта или дерматолога, при необходимости вас направят к онкологу».

Мероприятие организовало отделение медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера совместно с Самарским областным кожно-венерологическим диспансером при поддержке министерства здравоохранения Самарской области.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Мероприятия Самара

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