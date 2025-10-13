Я нашел ошибку
Ребята защищают свой проект «Акваполия» в номинации «Лучший проект по сохранению биоразнообразия водных объектов».
Самарские юннаты едут на Всероссийский детский экологический форум в Челябинск
Обвиняемые проживали в одной квартире с 73-летней женщиной, являющейся бывшей свекровью фигурантки.
В Сызрани 30-летний мужчина и его 44-летняя сожительница обвиняются в убийстве пенсионерки
Сегодня детская областная — одно из крупнейших медучреждений в регионе.
55 лет на страже детского здоровья: Самарская областная детская клиническая больница им. Н.Н.Ивановой отмечает юбилей
Совсем скоро в Самарской области пройдет Кубок России по гонкам дронов.
Сборная команда региона заняла второе место в командном зачете первенства России по гонкам дронов
По новой системе выдворения мигрантов решения принимает полиция, а не суд.
В Госдуме объяснили, что теперь для выдворения мигрантов не нужно решение суда
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов здравоохранения, противодействия несанкционированной торговой деятельности на территории Самарской области.
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
В Самаре завершился очный этап конкурса по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года 2025».
300 студентов губернии выступили на конкурсе «Студент года 2025»
На борьбу с огнем были поданы 2 ствола «Б», сформировано звено газодымозащитной службы.
В Октябрьск загорелись частная баня и надворные постройки
55 лет на страже детского здоровья: Самарская областная детская клиническая больница им. Н.Н.Ивановой отмечает юбилей

13 октября 2025 20:46
Сегодня детская областная — одно из крупнейших медучреждений в регионе.

В Самаре прошло торжественное мероприятие, посвященное 55-летию Самарской областной детской клинической больницы им.Н.Н. Ивановой . В нем приняли участие Председатель Самарской Губернской Думы, академик РАН, Почетный гражданин Самарской области и г.о.Самара Геннадий Котельников, ректор Самарского государственного медицинского университета, член-корреспондент РАН, профессор, Александр Колсанов, министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов, ветераны и сотрудники учреждения, руководители других медицинских организаций города.

Самарская областная детская клиническая больница имени Н.Н.Ивановой является крупнейшим многопрофильным детским учреждением здравоохранения Самарской области. Ее путь, начавшийся в 1970 году, стал своего рода отражением истории развития системы детского здравоохранения региона. Создателем больницы стала Наталья Николаевна Иванова – заслуженный врач Российской Федерации, врач высшей категории, кавалер орденов «Знак почета» и «Трудового Красного Знамени», Почётный гражданин города Самары. Она руководила больницей на протяжении 30 лет.

Сегодня детская областная — одно из крупнейших медучреждений в регионе. Количество коек за 55 лет выросло в два раза - до 480. В 2019 году присоединилась поликлиника, к которой прикреплено более 26 тысяч детей Октябрьского района. В больнице оказывается специализированная помощь детям по 17 профилям. Ежегодно медицинскую помощь получают более 75 тысяч детей.

«Детская областная больница прошла большой путь — 55 лет. Юбилейное торжество - это не только исторический отрезок времени, но и целая эпоха со своими вехами и этапами, конкретными людьми и делами. Мы прекрасно понимаем, что её ожидает большое будущее, огромные перспективы, а самое главное– возможности. От имени Губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева и от себя лично поздравляю с юбилеем. За эти годы больница стала настоящей защитой здоровья для тысяч детей и их семей. Каждодневный труд врачей, медсестер и всего медицинского персонала заслуживает высоких слов благодарности. Целый ряд из них - уникальные и единственные в области – онкология, гематология, эндокринология, хирургия врожденных пороков, оториноларингология, центр помощи больным муковисцидозом. Сегодня мы выражаем благодарность каждому за труд и преданность. Вы – настоящие герои нашей повседневной жизни, и без вашего участия сложно представить успехи, которых вы достигли», - отметил Андрей Орлов.

Министр и председатель Самарской Губернской Думы вручили сотрудникам награды. В настоящее время в учреждении трудятся порядка 700 медицинских работников, проводится активная работа по привлечению молодых специалистов. Развитие медицинского учреждения продолжается и в настоящее время.

 

Фото:   минздрав СО

