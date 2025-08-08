Я нашел ошибку
Количество пострадавших при обрыве канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика увеличилось до восьми, один из них находится в реанимации.
В Нальчике возбуждено уголовное дело об обрыве троса канатной дороги в курортной зоне
Вячеслав Федорищев отметил, что эти соревнования – настоящий праздник для любителей хоккея и шаг в развитии самарского хоккея, клуба ЦСК ВВС.
Вячеслав Федорищев открыл первый Кубок губернатора Самарской области по хоккею
Глава региона поздравил с профессиональным праздником и поблагодарил за труд.
В преддверии Дня строителя Вячеслав Федорищев вручил награды специалистам и ветеранам отрасли
Водолаз обнаружил утонувшего на глубине 10 метров и доставил до береговой линии.
8 августа в Ставропольском районе напротив базы отдыха «Сосенки» в Волге утонул мужчина 
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев обсудили развитие химической промышленности в рамках нацпроекта.
В Самарской области прошло совместное заседание комиссии Госсовета РФ и координационных советов по промышленности и химии
Открывая заседание Совета, Игорь Комаров отметил, что в регионах Приволжского федерального округа реализуется широкий комплекс мер поддержки участников СВО и их семей.
На заседании Совета при полномочном представителе Президента России в ПФО обсудили меры социальной поддержки участников СВО
Министр строительства Александр Фомин вручил Благодарственные письма представителям отрасли – в знак признательности за высокий профессионализм и многолетний труд. 
В Самаре прошло мероприятие, посвящённое Дню строителя: чествовали строителей и ветеранов отрасли
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев обсудили вопросы развития промышленного потенциала Самарской области
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев обсудили вопросы развития промышленного потенциала Самарской области
Вячеслав Федорищев открыл первый Кубок губернатора Самарской области по хоккею
В районах Самары накануне Дня физкультурника проходят спортивно-развлекательные мероприятия
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет заключительная экскурсия по выставке «Фактура памяти»
Вячеслав Федорищев открыл первый Кубок губернатора Самарской области по хоккею

8 августа 2025 21:16
233
Вячеслав Федорищев отметил, что эти соревнования – настоящий праздник для любителей хоккея и шаг в развитии самарского хоккея, клуба ЦСК ВВС.

В пятницу, 8 августа, во Дворце спорта им.В.С.Высоцкого стартовал первый Кубок губернатора Самарской области среди команд Всероссийской хоккейной лиги. Соревнования открыли глава региона Вячеслав Федорищев и председатель совета директоров группы компаний «Полипласт» Александр Шамсутдинов.

С 8 по 10 августа в Самаре во Дворце спорта им.В.С.Высоцкого впервые проходит предсезонный турнир по хоккею Кубок Губернатора Самарской области. В нем участвуют команды чемпионата ВХЛ ЦСК ВВС (Самара), «Южный Урал» (Орск), «Дизель» (Пенза) и АКМ (Тула). Главный приз соревнований – автомобиль LADА Granta.

Для болельщиков сделан бесплатный вход, организованы развлекательная программа, интерактивные фан‑зоны для всей семьи, розыгрыши призов и памятных сувениров.

Официальный старт турниру дали губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и председатель совета директоров группы компаний «Полипласт» Александр Шамсутдинов. В мае стороны подписали соглашение о совместной поддержке хоккея в регионе.

Вячеслав Федорищев отметил, что эти соревнования – настоящий праздник для любителей хоккея и шаг в развитии самарского хоккея, клуба ЦСК ВВС.

«ЦСК ВВС – команда с богатой историей, славными традициями, многочисленными болельщиками. В этом году клуб отмечает свое 75-летие. От всей души поздравляю наш клуб, уважаемых ветеранов самарского хоккея, со знаменательной датой!, – сказал Вячеслав Федорищев. – Сегодня наша задача – развивать клуб ЦСК ВВС, всю систему хоккея в Самарской области. Здесь мы вместе с нашими надежными партнерами наметили большие планы. Благодарю Александра Зинуровича Шамсутдинова за сотрудничество. В этом сезоне перед ЦСК ВВС поставлена задача бороться в чемпионате ВХЛ за лидирующие позиции. Мы условия для команды создаем и ждем результатов от игроков и тренерского штаба. Уверен, с такой поддержкой болельщиков наши парни способны на многое!»

Губернатор также отметил, что дополнительный импульс развитию спорта в Самарской области, в том числе хоккея, даст проведение международного форума «Россия – спортивная держава», который пройдет в нашем регионе в начале ноября.

Александр Шамсутдинов сообщил, что для «Полиплста» большая честь быть партнерами таких значимых спортивных событий как Кубок губернатора Самарской области.

«Поддержка хоккея и развитие спортивной инфраструктуры – это инвестиция в будущее региона. Уверен, что турнир станет новой точкой роста для самарского хоккея, подарит болельщикам яркие эмоции, а спортсменам – стимул для новых побед. Желаю всем командам честной и красивой борьбы и ярких матчей!», – сказал Александр Шамсутдинов.

Кубок губернатора Самарской области по хоккею будет проходить 9 и 10 августа. Вход – свободный.  0+

 

Фото:  пресс-служба правительства Самарской области

