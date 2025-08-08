Вячеслав Федорищев открыл первый Кубок губернатора Самарской области по хоккею

233

В пятницу, 8 августа, во Дворце спорта им.В.С.Высоцкого стартовал первый Кубок губернатора Самарской области среди команд Всероссийской хоккейной лиги. Соревнования открыли глава региона Вячеслав Федорищев и председатель совета директоров группы компаний «Полипласт» Александр Шамсутдинов.



С 8 по 10 августа в Самаре во Дворце спорта им.В.С.Высоцкого впервые проходит предсезонный турнир по хоккею Кубок Губернатора Самарской области. В нем участвуют команды чемпионата ВХЛ ЦСК ВВС (Самара), «Южный Урал» (Орск), «Дизель» (Пенза) и АКМ (Тула). Главный приз соревнований – автомобиль LADА Granta.



Для болельщиков сделан бесплатный вход, организованы развлекательная программа, интерактивные фан‑зоны для всей семьи, розыгрыши призов и памятных сувениров.

Официальный старт турниру дали губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и председатель совета директоров группы компаний «Полипласт» Александр Шамсутдинов. В мае стороны подписали соглашение о совместной поддержке хоккея в регионе.



Вячеслав Федорищев отметил, что эти соревнования – настоящий праздник для любителей хоккея и шаг в развитии самарского хоккея, клуба ЦСК ВВС.



«ЦСК ВВС – команда с богатой историей, славными традициями, многочисленными болельщиками. В этом году клуб отмечает свое 75-летие. От всей души поздравляю наш клуб, уважаемых ветеранов самарского хоккея, со знаменательной датой!, – сказал Вячеслав Федорищев. – Сегодня наша задача – развивать клуб ЦСК ВВС, всю систему хоккея в Самарской области. Здесь мы вместе с нашими надежными партнерами наметили большие планы. Благодарю Александра Зинуровича Шамсутдинова за сотрудничество. В этом сезоне перед ЦСК ВВС поставлена задача бороться в чемпионате ВХЛ за лидирующие позиции. Мы условия для команды создаем и ждем результатов от игроков и тренерского штаба. Уверен, с такой поддержкой болельщиков наши парни способны на многое!»



Губернатор также отметил, что дополнительный импульс развитию спорта в Самарской области, в том числе хоккея, даст проведение международного форума «Россия – спортивная держава», который пройдет в нашем регионе в начале ноября.



Александр Шамсутдинов сообщил, что для «Полиплста» большая честь быть партнерами таких значимых спортивных событий как Кубок губернатора Самарской области.



«Поддержка хоккея и развитие спортивной инфраструктуры – это инвестиция в будущее региона. Уверен, что турнир станет новой точкой роста для самарского хоккея, подарит болельщикам яркие эмоции, а спортсменам – стимул для новых побед. Желаю всем командам честной и красивой борьбы и ярких матчей!», – сказал Александр Шамсутдинов.



Кубок губернатора Самарской области по хоккею будет проходить 9 и 10 августа. Вход – свободный. 0+

Фото: пресс-служба правительства Самарской области