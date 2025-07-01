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В Самаре прошла стратегическая сессия, посвящённая вопросам науки и высшего образования

1 июля 2025 16:03
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Участники обсудили ключевые задачи научно-технологического развития региона.

В Самарском университете им. Королёва прошла стратегическая сессия, посвящённая вопросам науки и высшего образования. Мероприятие было организовано министерством науки и высшего образования Самарской области.

Напомним, что по решению губернатора Вячеслава Федорищева, в регионе разрабатывается проект стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2036 года (Самара – 450), в которой будут закреплены основные векторы развития с учетом современных вызовов и возможностей. Стратегические сессии по разным направлениям помогут определить приоритеты и точки роста. 

В сессии приняли участие преподаватели и студенты ведущих вузов и научных организаций Самарской области, а также представители организаций инновационной сферы, таких как Фонд поддержки технологического предпринимательства и ГАУ Самарской области «Центр инновационного развития и кластерных инициатив». Модератором встречи выступил Артём Волков, советник Губернатора Самарской области по науке.

Участники обсудили ключевые задачи научно-технологического развития региона, включая удовлетворение спроса стратегически важных отраслей в высококвалифицированных кадрах, развитие инфраструктуры для технологического предпринимательства и трансформацию взаимодействия науки и инноваций. В рамках шести рабочих групп были разработаны предложения по формированию имиджа региона для привлечения молодежи, созданию межвузовского кампуса в Самарской области, трансформации системы финансирования научно-исследовательских работ (НИР) и развитию технологического предпринимательства.

«Сегодняшнее обсуждение выявило необходимость в координации запросов университетов и предприятий, что требует создания технологических реестров и платформ для обмена знаниями. Уверены, что вместе с академическим и предпринимательским сообществами мы сможем определить приоритеты и конкретные стратегические цели для развития региона к 2036 году», - отметил министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков. 

 

Фото:   пресс-служба министерства науки и высшего образования Самарской области

Теги: Акценты Мероприятия Самара

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