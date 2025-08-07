Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области физкультурно-спортивные мероприятия будут проходить на территории всех муниципальных образований.
9 августа в губернии, состоятся мероприятия, посвященные Дню физкультурника
Самарцев приглашают прогуляться по Москве в VR-очках и попробовать ледяной чай.
В Самаре откроется мобильный туристско-информационный центр Москвы с бесплатными активностями
В целях повышения безопасности дорожного движения региональное министерство транспорта Самарской области реализует комплекс мероприятий на аварийно-опасных участках автодорог.
В губернии выполнено 69 % мероприятий по устранению мест концентрации ДТП
Участников приглашают обсудить ключевые направления модернизации дорожной инфраструктуры региона, перспективы её дальнейшего совершенствования и повышение уровня комфорта для жителей и гостей области.
8 августа состоится стратегическая сессия «Перспективы развития дорожной деятельности Самарской области до 2036 года»
В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Начальник отдела архитектуры и градостроительства Отрадного подозревается в получении взятки
В Самаре ночью +17, +19°С, днем +26, +28°С.
8 августа в регионе местами кратковременный дождь, гроза, до +29°С
На сегодняшний день подрядные организации выполнили около 70% работ.
Иван Носков в рамках рабочего выезда проверил ход дорожной кампании
В ходе финала будут проходить спортивные и интеллектуальные соревнования, включая историческую викторину, легкоатлетическую эстафету, командные спортивные соревнования (волейбол, мини-футбол и др.) и семейную эстафету.
Молодые специалисты предприятий Самарской области участвуют в финале окружного проекта «МолоТ»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.19
0.14
EUR 93.01
0.5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет заключительная экскурсия по выставке «Фактура памяти»
Самарцам расскажут о творчестве художника Марселя Дюшана
В Самаре отметят 95-летие Воздушно-десантных войск России
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре откроется мобильный туристско-информационный центр Москвы с бесплатными активностями

7 августа 2025 17:41
88
Самарцев приглашают прогуляться по Москве в VR-очках и попробовать ледяной чай.

В Самаре откроется мобильный туристско-информационный центр Москвы с бесплатными активностями. С 8 по 10 августа в Самаре появится московский туристско-информационный центр (ТИЦ), привезенный в рамках турне ТИЦ Москвы по городам России. В павильоне жители и гости города смогут узнать о культурных событиях и достопримечательностях Москвы, получить информацию о путешествии в столицу, принять участие в различных активностях и погрузиться в атмосферу настоящего городского курорта. Центр ждет посетителей ежедневно с 11:00 до 20:00 по адресу: ул. Ленинградская, в районе дома 49.

ТИЦ оформлен в концепции «Собери свое лето в Москве». Туристско-информационный центр станет не только местом, где можно получить полезную информацию, но и точкой притяжения для посетителей. Все мероприятия на площадке бесплатные, в том числе – виртуальное путешествие по столице в специальных VR-очках.

Также рядом с павильоном будет организована зона отдыха, где гости смогут расположиться на мягких подушках и использовать эту локацию как уютное место для передышки в центре города. 

Также на площадке появится чайная зона, оформленная в духе московских усадеб XIX века. Здесь можно будет встретиться с актрисой в историческом костюме графини. Она предложит гостям ледяной чай и расскажет о традициях московского чаепития. 

О форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» можно будет узнать от актера в футуристичном костюме. Он же объяснит, как воспользоваться фотобудкой с искусственным интеллектом, которая сгенерирует фотографии на фоне фестивалей и достопримечательностей Москвы. Еще одна интересная деталь рядом с этой зоной — робот-собака, который понравится посетителям всех возрастов.

«Открытие туристско-информационного центра Москвы в Самаре – это замечательный пример укрепления связей между нашими регионами. Мы рады приветствовать гостей столицы, лидеров туристического потока в Самарскую область. Уверены, что такие инициативы способствуют развитию внутреннего туризма и делают путешествия по России еще интереснее и доступнее», – рассказала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

 

 

Фото предоставлено организаторами

Теги: Москва Самара Туризм

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарской области одобрены заявки с объемом казначейских инфраструктурных кредитов 4,13 млрд рублей на реализацию 6 проектов и 26 объектов.
05 августа 2025, 21:08
️В Москве Вячеслав Федорищев принял участие в работе штаба правительственной комиссии по региональному развитию в РФ
Самарской области одобрены заявки с объемом казначейских инфраструктурных кредитов 4,13 млрд рублей на реализацию 6 проектов и 26 объектов.   Политика
796
Беларусь является одним из приоритетных  туристических направлений для региона.
23 июля 2025, 17:47
Международное сотрудничество в сфере туризма обсудили с Республикой Беларусь
Беларусь является одним из приоритетных  туристических направлений для региона. Туризм
624
В экспозиции, размещенной под открытым небом на Арбате, представлена фотография Памятника самолету-штурмовику Ил-2, который считается одним из главных символов трудового подвига жителей областной столицы.
23 июля 2025, 15:38
Самара, в числе 31 города, участвует в фотовыставке «Города Победы» на Арбате в Москве
В экспозиции, размещенной под открытым небом на Арбате, представлена фотография Памятника самолету-штурмовику Ил-2, который считается одним из главных символов... Общество
558
В центре внимания
9 августа в Самаре отметят День физкультурника
7 августа 2025  13:07
9 августа в Самаре отметят День физкультурника
199
Авито и «Том Сойер Фест» помогут восстановить самарский «Дом с часами»
7 августа 2025  12:56
Авито и «Том Сойер Фест» помогут восстановить самарский «Дом с часами»
168
Малый и средний бизнес Самарской области привлёк 800 миллионов рублей на инвестпроекты
7 августа 2025  10:08
Малый и средний бизнес Самарской области привлёк 800 миллионов рублей на инвестпроекты
252
Основной доклад по вопросу представила врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Алена Денисенко.
6 августа 2025  21:28
Ремонт дорог в Самарской области обсудили на оперативном совещании губернатора
371
Один из основных вопросов повестки - выполнение мероприятий в целях безопасного прохождения пожароопасного сезона, готовность районов области к ликвидации возможных возгораний.
6 августа 2025  17:53
Губернатор Федорищев потребовал усилить пожарную безопасность в муниципалитетах
451
Весь список