В Самаре стартовала зимняя физкультурно-спортивная акция «Самара в движении. Зима»
Обновленные автобусные маршруты будут запущены в Самаре с 1 января
Мэрия Самары запретила запускать салют на новогодние праздники
В Самаре снова отодвинули процедуру ликвидации департамента потребительского рынка
Под Самарой открыли движение на трассе М-5 после метели
В Самаре жилье в доме на Чапаевской опечатали перед Новым годом
Иван Носков: «Важно, чтобы прилегающая к предприятиям территория содержалась должным образом»
Юрист дал советы по борьбе с шумными соседями в новогоднюю ночь
С 1 января 2026 года в Самаре по итогам анализа транспортного сообщения и пассажиропотока на автобусах, курсирующих в удаленные районы областной столицы, будет запущен новый маршрут № 93 и укороченные рейсы автобуса 5д. Также будут скорректированы одиннадцать действующих автобусных маршрутов Самары.

«В ежедневном режиме мониторим дорожную ситуацию, также с предложениями по улучшению транспортного сообщения в разных районах города ко мне регулярно обращаются жители. Каждое мы внимательно изучаем: любым изменениям предшествует тщательная работа специалистов департамента транспорта Самары. Новые маршруты, а также корректировки на существующих – результат этой работы. Наша цель – создать в Самаре современную, удобную и интуитивно понятную транспортную сеть, где каждый маршрут работает максимально эффективно», – сказал глава Самары Иван Носков.

Автобусный маршрут № 93 будет следовать от сквера имени О. Санфировой до Агропарка «Самара» на Волжском шоссе и обеспечит связь улиц Ново-Садовой и Авроры – на автобусах можно будет доехать от автостанции «Аврора» до Онкоцентра без пересадок. На новом маршруте будут работать 12 современных автобусов вместимостью не менее 64 человек. Укороченные рейсы маршрута № 5д, на которые выведут два современных автобуса, свяжут микрорайоны Волгарь и Сухая Самарка – путь в одну сторону при стабильной дорожной ситуации займет чуть более 20 минут.

Изменения произойдут и на одиннадцати действующих маршрутах Самары – №№ 21, 22, 23, 26, 30, 37, 38, 47, 52, 55 и 66. На всех маршрутах сокращен интервал движения, на маршруте № 26, связывающем автостанцию «Аврора» и посёлок Сухая Самарка, скорректировано время отправления и прибытия рейсов. Автобусы маршрута № 47, который курсирует между Юнгородком и Хлебной площадью, будут ходить чаще и работать на один час дольше.

На большинстве указанных маршрутах будут обновлены автобусы, в том числе на четырёх из них (№№ 23, 37, 47, 66) выведут автобусы большого класса вместо среднего.

С подробным расписанием движения автобусных маршрутов и обновлениями можно ознакомиться в карточках.

Напомним, в новогоднюю ночь начиная с 22:00 31 декабря проезд на всех видах общественного транспорта в Самаре будет бесплатным. Метро будет работать до 04:00, ряд автобусных, трамвайных и троллейбусных маршрутов – до 03:00. Подробнее: https://samadm.ru/media/news/57647.

