Движение транспорта в историческом центре Самары ограничат на время Крестного хода

21 ноября в Самаре пройдет Крестный ход, посвященный Собору Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. В связи с этим временно изменится схема организации движения в историческом центре города.

Движение транспорта, включая средства индивидуальной мобильности и велосипеды, будет ограничено 21 ноября с 11:00 до 13:00 по следующим участкам:

- по Волжскому проспекту – от улицы Маяковского до улицы Вилоновской;

- по улице Вилоновской – от Волжского проспекта до улицы Максима Горького;

- по улице Куйбышева – от улицы Вилоновской до улицы Шостаковича;

- по улице Максима Горького – от улицы Вилоновской до улицы Красноармейской и от улицы Венцека до улицы Пионерской;

- по Студенческому переулку – от улицы Чапаевской до Волжского проспекта.

На вышеуказанных участках улиц, а также на парковках у 1-го причала Речного вокзала и на Северо-Восточной магистрали между Софийским собором и стелой Ладья (в направлении центра города) с 18:00 20 ноября до 13:00 21 ноября будет действовать запрет на остановку и стоянку транспортных средств, в том числе средств индивидуальной мобильности и велосипедов.

Обращаем внимание пассажиров городского общественного транспорта, что на период с 11:00 до 13:00 21 ноября будет приостановлена работа автобусного маршрута № 11 «Губернский рынок – Станция метро «Алабинская» и троллейбусного маршрута № 16 «Губернский рынок – 6-й причал». Автобусы №№ 61, 88, 261 проследуют по измененным трассам следования.