Это позволит создать комфортные условия для оказания медицинской помощи порядка 1500 жителям района.
В Шигонском районе возводят 5 фельдшерско-акушерских пунктов
Важно, что в Специальной Олимпиаде нет проигравших: все участники получают медали, кубки, дипломы и сувениры.
Атлет из Самарской области - победитель Специальной Олимпиады по пауэрлифтингу
Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает посетить музыкальный спектакль «Любовь и жизнь женщины».
В СОУНБ прозвучат избранные произведения Шумана и Брамса
Участники Съезда познакомились с актуальными технологиями, позволяющими улучшить процессы и повысить эффективность деятельности некоммерческих организаций.
В Самарской области прошел съезд социально-ориентированных НКО
Средняя стоимость чайной церемонии в Самаре — 950 рублей
Судейский корпус Самарской области ждёт значительное обновление
Житель Самарской области случайно чуть не застрелил знакомую
17-летний тольяттинец прятал под листвой свертки с наркотиком
Мероприятия
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
В Самаре в «Заварке» пройдет лекция «Cоветский пир: между коллективной мечтой и личным праздником»
Движение транспорта в историческом центре Самары ограничат на время Крестного хода

20 ноября 2025 13:23
144
21 ноября в Самаре пройдет Крестный ход, посвященный Собору Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. В связи с этим временно изменится схема организации движения в историческом центре города. 

 Движение транспорта, включая средства индивидуальной мобильности и велосипеды, будет ограничено 21 ноября с 11:00 до 13:00 по следующим участкам:

- по Волжскому проспекту – от улицы Маяковского до улицы Вилоновской;
- по улице Вилоновской – от Волжского проспекта до улицы Максима Горького;
- по улице Куйбышева – от улицы Вилоновской до улицы Шостаковича;
- по улице Максима Горького – от улицы Вилоновской до улицы Красноармейской и от улицы Венцека до улицы Пионерской;
- по Студенческому переулку – от улицы Чапаевской до Волжского проспекта.

На вышеуказанных участках улиц, а также на парковках у 1-го причала Речного вокзала и на Северо-Восточной магистрали между Софийским собором и стелой Ладья (в направлении центра города) с 18:00 20 ноября до 13:00 21 ноября будет действовать запрет на остановку и стоянку транспортных средств, в том числе средств индивидуальной мобильности и велосипедов.

 Обращаем внимание пассажиров городского общественного транспорта, что на период с 11:00 до 13:00 21 ноября будет приостановлена работа автобусного маршрута № 11 «Губернский рынок – Станция метро «Алабинская» и троллейбусного маршрута № 16 «Губернский рынок – 6-й причал». Автобусы №№ 61, 88, 261 проследуют по измененным трассам следования.

Новости по теме
Жителям и гостям областной столицы предлагается проголосовать за необходимость дополнительного благоустройства четырех станций метро
23 октября 2025, 15:59
Жителям и гостям областной столицы предлагается проголосовать за необходимость дополнительного благоустройства четырех станций метро
Мнение жителей ляжет в основу комплекса первоочередных мероприятий по повышению транспортной доступности метрополитена для их включения в план работ на... Транспорт
1706
Проходит опрос жителей Самары о развитии существующих станций метрополитена
22 октября 2025, 17:39
Проходит опрос жителей Самары о развитии существующих станций метрополитена
Создание дополнительных выходов и удобного ТПУ сделает поездки более комфортными для всех. Транспорт
1034
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
29 сентября 2025, 13:59
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
В октябре автобусы будут ходить только 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 и 26 числа. Транспорт
1114
В центре внимания
20 ноября 2025  13:23
142
20 ноября 2025  11:33
159
20 ноября 2025  10:08
182
Открывая совещание, он сообщил о кадровых назначениях.
19 ноября 2025  15:03
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
694
Все выявленные нарушения будут пресекаться в установленном законом порядке для обеспечения целостности бюджета и недопущения нерациональных трат.
18 ноября 2025  22:38
По поручению Вячеслава Федорищева в регионе инициирована проверка реализации программы КРСТ
1133
Весь список