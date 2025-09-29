Я нашел ошибку
Главные новости:
Премия присуждается не лучшим проектам, а тем, кто своим примером, деятельностью и отношением к миру создает возможности для других.
В Самарской области стартовал новый сезон премии «Россия – страна возможностей»
Финальные испытания пройдут в Курске с 29 сентября по 2 октября. В них примут участие 89 мастеров со всей России.
Преподаватель из Самары представит регион на конкурсе профмастерства «Мастер года»
Культурная программа объединит 5 музейно-выставочных маршрутов, охватывающих 14 объектов.
Сформирована архитектура культурной программы форума «Россия – спортивная держава» в Самаре
19 команд из Самары принимают участие в новом сезоне Детского КВН Самарской области
140 тысяч детей Самарской области приняли участие в сборе более 100 тонн макулатуры.
Победители акции «Макулатурный фронт - победный вес» съездили на экскурсии
В Самаре отопительный сезон набирает обороты
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
Мемориальную доску общественному деятелю Юрию Хартукову установили в Самаре
Мероприятия
В Самаре пройдет экскурсия для детей «Камера! Мотор! Детство!»
Детский этнографический фестиваль «О РОДном НАРОДном» приглашает жителей и гостей Самары
Сотрудники ГАИ СО провели профилактическое мероприятие для детей
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов

29 сентября 2025 13:59
109
В Самаре завершается сезон перевозок к садово-дачным массивам. Автобусы работали с 19 апреля по октябрь включительно.

Для дачников было организовано 30 маршрутов, которые отправлялись от девяти точек города: улицы Георгия Димитрова, завода «Металлург», поселка Управленческий, Дома Печати, площади Кирова, Хлебной площади, автостанции «Аврора», Пригородного автовокзала и проспекта Ленина.

В октябре автобусы будут ходить только 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 и 26 числа. После этого движение по садово-дачным маршрутам окончательно завершится.

В апреле рейсы выполнялись только по выходным дням, а с мая по сентябрь автобусы выходили на линии в среду, пятницу, субботу, воскресенье и праздничные дни. Исключением был маршрут № 170, который курсировал по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.

Стоимость проезда в этом году осталась на уровне прошлого сезона, пишет Самара-АиФ.

На территории Самары введено временное ограничение движения транспорта в Самарском и Ленинском районах
05 мая 2025, 10:03
На территории Самары введено временное ограничение движения транспорта в Самарском и Ленинском районах
Обращаем внимание горожан на необходимость заблаговременно планировать свои поездки с учетом ограничений. Транспорт
1881
Специальный чат-бот начал прием обращений о работе светофоров в Самарской области
22 апреля 2025, 11:38
Специальный чат-бот начал прием обращений о работе светофоров в Самарской области
Бот позволяет пользователю выбрать адрес светофора и указать тип неисправности, а также прикрепить фото или видео. Общество
1115
В связи с ремонтом водовода изменится схема движения автобусов № 35, 21м в Самаре
29 декабря 2024, 13:27
В связи с ремонтом водовода изменится схема движения автобусов № 35, 21м в Самаре
Ориентировочно в период с 10:00 2 января до 20:00 5 января ремонт трубопровода холодного водоснабжения затронет проезжую часть улицы Советской Армии. Транспорт
5722
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
29 сентября 2025  13:59
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
103
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест
29 сентября 2025  13:25
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест
144
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем машиностроителя
28 сентября 2025  10:33
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем машиностроителя
464
на самарской набережной проходит гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»
27 сентября 2025  13:22
На самарской набережной проходит гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»
1186
Вячеслав Федорищев поздравил воспитателей и дошкольных работников
27 сентября 2025  10:45
Вячеслав Федорищев поздравил воспитателей и дошкольных работников
513
