В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов

109

В Самаре завершается сезон перевозок к садово-дачным массивам. Автобусы работали с 19 апреля по октябрь включительно.

Для дачников было организовано 30 маршрутов, которые отправлялись от девяти точек города: улицы Георгия Димитрова, завода «Металлург», поселка Управленческий, Дома Печати, площади Кирова, Хлебной площади, автостанции «Аврора», Пригородного автовокзала и проспекта Ленина.

В октябре автобусы будут ходить только 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 и 26 числа. После этого движение по садово-дачным маршрутам окончательно завершится.

В апреле рейсы выполнялись только по выходным дням, а с мая по сентябрь автобусы выходили на линии в среду, пятницу, субботу, воскресенье и праздничные дни. Исключением был маршрут № 170, который курсировал по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.

Стоимость проезда в этом году осталась на уровне прошлого сезона, пишет Самара-АиФ.