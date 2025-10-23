Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Моя профессия – ИТ»
В Самаре стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Моя профессия – ИТ»
Объявлен XVI Всероссийский конкурс региональных СМИ «Панацея»
Объявлен XVI Всероссийский конкурс региональных СМИ «Панацея»
По нацпроекту «Кадры» проходит обучение по востребованной профессии швеи
По нацпроекту «Кадры» проходит обучение по востребованной профессии швеи
Стартует прием заявок на третий сезон Конкурса первичных отделений Движения Первых
Стартует прием заявок на третий сезон Конкурса первичных отделений Движения Первых
в Самаре военнослужащим оказывают духовную и социальную поддержку
В Самаре военнослужащим оказывают духовную и социальную поддержку
В Совфеде предложили разные ставки по ипотеке в зависимости от количества детей
В Совфеде предложили разные ставки по ипотеке в зависимости от количества детей
Главного тренера «Крыльев Советов» могут уволить к зимней паузе в чемпионате РПЛ
СМИ:Главного тренера «Крыльев Советов» могут уволить к зимней паузе в чемпионате РПЛ
Кинокартину «Возрождение Сталинграда» покажут в Самаре в рамках форума «Самарская хроника. Кинолетопись России»
Кинокартину «Возрождение Сталинграда» покажут в Самаре в рамках форума «Самарская хроника. Кинолетопись России»
Жителям и гостям областной столицы предлагается проголосовать за необходимость дополнительного благоустройства четырех станций метро

23 октября 2025 15:59
245
Жителям и гостям областной столицы предлагается проголосовать за необходимость дополнительного благоустройства четырех станций метро

В официальном сообществе министерства строительства Самарской области «ВКонтакте» — vk.com/minstroy63 - стартовал опрос общественного мнения о необходимости модернизации действующих станций метрополитена.

Жителям и гостям областной столицы предлагается проголосовать за необходимость дополнительного благоустройства четырех станций метро, а также поделиться мнением о благоустройстве городской среды рядом с ними.

Развитие метро — важная часть комплексного обновления транспортной системы региона, которое реализуется по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Мнение жителей ляжет в основу комплекса первоочередных мероприятий по повышению транспортной доступности метрополитена для их включения в план работ на перспективу.

