245

В официальном сообществе министерства строительства Самарской области «ВКонтакте» — vk.com/minstroy63 - стартовал опрос общественного мнения о необходимости модернизации действующих станций метрополитена.

Жителям и гостям областной столицы предлагается проголосовать за необходимость дополнительного благоустройства четырех станций метро, а также поделиться мнением о благоустройстве городской среды рядом с ними.

Развитие метро — важная часть комплексного обновления транспортной системы региона, которое реализуется по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Мнение жителей ляжет в основу комплекса первоочередных мероприятий по повышению транспортной доступности метрополитена для их включения в план работ на перспективу.