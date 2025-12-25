Я нашел ошибку
в Самаре маленькие пациенты клиник Самарского медуниверситета окунулись в настоящую новогоднюю сказку
В Самаре маленькие пациенты клиник Самарского медуниверситета окунулись в настоящую новогоднюю сказку
Больше половины россиян сохранили советские игрушки.
Больше половины россиян сохранили советские игрушки
Михаил Мурашко призвал отказаться от алкоголя на Новый год
Михаил Мурашко призвал отказаться от алкоголя на Новый год
В Самаре провели третью «Ёлку желаний» для детей из семей участников СВО
В Самаре провели третью «Ёлку желаний» для детей из семей участников СВО
Губернатор Самарской области принял участие в заседании Госсовета под председательством Президента
Губернатор Самарской области принял участие в заседании Госсовета под председательством Президента
В Самаре при пожаре на пр. Кирова погиб один человек, четверо пострадали
В Самаре при пожаре на пр. Кирова погиб один человек, четверо пострадали
В Самаре горел киоск с шаурмой
В Самаре горел киоск с шаурмой
"Почта России" приостановила доставку по земле в пять стран
"Почта России" приостановила доставку по земле в пять стран
С 1 января региональные маршруты Самарской области переходят на регулируемый тариф

195
С 1 января региональные маршруты Самарской области переходят на регулируемый тариф

С 1 января 2026 года в Самарской области расширяется государственное регулирование пассажирских перевозок. На регулируемые тарифы переводятся межмуниципальные автобусные маршруты, связывающие Самару и Тольятти с пригородами, отдаленными районами и аэропортом «Курумоч». В ноябре на такую систему работы уже перешли 12 популярных маршрутов, а с нового года к ним присоединятся еще три.

Мера направлена на повышение доступности и качества перевозок для жителей области. Перевод на регулируемые тарифы станет инструментом, позволяющим министерству транспорта напрямую влиять на ключевые параметры обслуживания:  утверждать и контролировать выполнение рейсов, расписание, а также устанавливать единые требования к чистоте и комфорту в салонах, наличию исправных поручней и других условий для маломобильных граждан.

Ключевое отличие регулируемого тарифа — в том, что стоимость проезда утверждается правительством региона, а не перевозчиком. Это обеспечивает стабильную цену для пассажира. Для перевозчика новая система означает гарантированную оплату за выполненный рейс, что позволяет поддерживать движение по всему утвержденному расписанию, включая утренние, вечерние и выходные рейсы.

«Это системный шаг в развитии транспортной системы Самарской области. Регулируемые тарифы позволят усилить контроль за качеством перевозок, расписанием и состоянием подвижного состава. Мы создаём понятные и стабильные условия для перевозчиков, а пассажиры получают гарантии регулярности и доступности транспорта. Особое внимание будет уделено графику движения и комфорту в салонах», — заявил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.

Решение о переводе конкретных маршрутов принято по итогам комплексного анализа. Специалисты министерства транспорта изучали статистику пассажиропотока, учитывали обращения жителей и общественников, а также оценивали транспортную значимость и востребованность каждого направления для обеспечения устойчивой связи населенных пунктов.

С 1 января по регулируемым тарифам будут обслуживаться следующие маршруты:

• № 108эк Самара (Губернский рынок) – мкр. Южный Город

• № 124 Самара (Рынок "Норд") – п. Смышляевка

• № 139 Самара (Аврора) – п. Рощинский

• № 177 Самара – с. Преображенка

• № 119 Самара – Новокуйбышевск (п. Гранный)

• № 124 Самара (Рынок "Норд") – п. Смышляевка

• № 474 ст.м. «Победа» – п. Алексеевка

• № 429 Новокуйбышевск – Самара

• № 616 Самара – с. Мордово-Аделяково

• № 333 Аэропорт «Курумоч» – Тольятти

• № 222 Аэропорт «Курумоч» – Самара

• № 141 Самара – мкр. Южный Город

• № 127 Самара – Новокуйбышевск

• № 320 Тольятти – с. Хрящёвка

• № 101А Самара – с. Лопатино

• № 480 пгт Смышляевка – Самара

Переход на новую систему не повлияет на стоимость проезда для пассажиров. На проезд по этим маршрутам продолжают действовать социальные льготы, а также предусмотрена возможность безналичной оплаты с помощью банковских карт.

Работа по совершенствованию системы пассажирских перевозок в Самарской области ведётся по поручению Губернатора Вячеслава Федорищева. Анализ работы направлений, переведённых на регулируемый тариф, и обратная связь от жителей будут учитываться при дальнейшем развитии транспортной сети региона.

 

Теги: Акценты В центре внимания Городской транспорт

