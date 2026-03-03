Я нашел ошибку
В Казани состоятся Чемпионат России по регби на снегу. Участниками стали 9 мужских команд из разных регионов страны, в том числе сборная Самарской области.
Сборная Самарской области стала серебряным призером чемпионата России по регби на снегу
В Самаре появится новый баскетбольный спорткомплекс
В Богатом женщина погибла на пожаре
В России предложили ввести минимальную цену на картофель
В Самаре рассмотрят дело о хищении офисной бумаги на 24 млн рублей
В Самаре разрешили строительство вертолетной площадки у больницы Середавина
В Самаре утвердили предельные тарифы на речные перевозки
Бесплатные автобусы для болельщиков в день матча "Крыльев Советов" с "Оренбургом"
Мероприятия
В Самаре пройдет лекция «Женская благотворительность на рубеже XIX – XX веков»
Самарец поверил аферисту и отдал мошеннику более 1 800 000 рублей
Московский эксперт расскажет самарцам, как архитекторы возрождают наследие своими руками
Жительница Самарской области „заминировала“ Тольятти из‑за ссоры с соседями

жительница Самарской области „заминировала“ Тольятти из‑за ссоры с соседями

В конце февраля в ночное время в дежурную часть О МВД России по Ставропольскому району поступило сообщение о существующей угрозе разрушения зданий на территории города Тольятти.

На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы, ближайшие патрульные экипажи полиции, кинологи со служебно-разыскной собакой и другие экстренные службы. Полицейские с применением технических средств проверили указанные в сообщении жилые дома и прилегающие к ним территории. В ходе совместной работы сотрудников полиции и саперов ОМОН регионального Управления Росгвардии предметов, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан, не обнаружено.

Участковыми уполномоченными полиции при проверке прилегающей территории задержана и доставлена в отдел полиции местная жительница с явными признаками алкогольного опьянения.

При личном досмотре в присутствии понятых у задержанной полицейскими обнаружен и изъят телефон, с которого в службу «112» поступило сообщение о существующей угрозе разрушения зданий.

Как пояснила сотрудникам полиции жительница Самарской области 1976 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, она вступила в словесный конфликт с соседями, после чего вызвала экстренные службы, «чтобы создать им проблем».

Отделом дознания ОМВД России по Ставропольскому району по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), в отношении задержанной возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере от семисот тысяч рублей до 1 миллиона рублей либо лишения свободы на срок от шести до восьми лет.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о том, что ложное сообщение об акте терроризма — преступление, за которое предусмотрена уголовная ответственность.

2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
2 марта 2026  13:04
2 марта 2026  11:28
2 марта 2026  10:18
28 февраля 2026  21:53
