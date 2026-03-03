жительница Самарской области „заминировала“ Тольятти из‑за ссоры с соседями

В конце февраля в ночное время в дежурную часть О МВД России по Ставропольскому району поступило сообщение о существующей угрозе разрушения зданий на территории города Тольятти.

На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы, ближайшие патрульные экипажи полиции, кинологи со служебно-разыскной собакой и другие экстренные службы. Полицейские с применением технических средств проверили указанные в сообщении жилые дома и прилегающие к ним территории. В ходе совместной работы сотрудников полиции и саперов ОМОН регионального Управления Росгвардии предметов, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан, не обнаружено.

Участковыми уполномоченными полиции при проверке прилегающей территории задержана и доставлена в отдел полиции местная жительница с явными признаками алкогольного опьянения.

При личном досмотре в присутствии понятых у задержанной полицейскими обнаружен и изъят телефон, с которого в службу «112» поступило сообщение о существующей угрозе разрушения зданий.

Как пояснила сотрудникам полиции жительница Самарской области 1976 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, она вступила в словесный конфликт с соседями, после чего вызвала экстренные службы, «чтобы создать им проблем».

Отделом дознания ОМВД России по Ставропольскому району по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), в отношении задержанной возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере от семисот тысяч рублей до 1 миллиона рублей либо лишения свободы на срок от шести до восьми лет.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о том, что ложное сообщение об акте терроризма — преступление, за которое предусмотрена уголовная ответственность.