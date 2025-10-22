Проходит опрос жителей Самары о развитии существующих станций метрополитена

104

Министерство строительства Самарской области на странице "ВКонтакте" 22 октября 2025 года проводит анонимный опрос жителей Самары о развитии существующих станций метрополитена. Горожан просят дать ответ, нужны ли переход и транспортно-пересадочный узел (ТПУ) на станции Кировская, сходы № 3, 4, 5 и ТПУ на Московской, ТПУ на станции Российская, а также второй вестибюль на станции Гагаринская.

Чиновники отмечают, что строительство перехода со станции Пятилетка Куйбышевской железной дороги в вестибюль № 1 станции метро Кировская уже стоит в планах. Это позволит удобно пересаживаться между метро, автобусами и трамваями.

- В настоящий момент пересадка на автобусы в город доступна только в одном направлении. Создание дополнительных выходов и удобного ТПУ сделает поездки более комфортными для всех, - считают в областном минстрое.

Говоря о станции Российской, в профильном министерстве заметили, что на текущий момент пересадка с метро на другие виды транспорта при выходе из метро практически невозможна. Создание удобного транспортного узла позволит пассажирам легко менять маршрут, пишет СитиТраффик.

В минстрое также отметили сильную загруженность станции Гагаринская, особенно в часы пик. Строительство второго вестибюля позволит распределить потоки пассажиров и сделать поездки комфортнее.

Пройти опрос можно по ССЫЛКЕ.