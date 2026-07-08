В аэропорту Самары сняли ограничения на прием и выпуск самолетов 8 июля

В среду, 8 июля, в Самарской области были приостановлены полеты в международном аэропорту Курумоч из-за опасности атаки беспилотников. Об этом сообщает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Режим «Ковер» на территории Самарской области снят», – написал глава региона в мессенджере МАКС.

За это время в самарском аэропорту Курумоч задержали вылет рейсов в Анталью, Сабетту, Батуми, Екатеринбург, Москву, Сочи, Худжанд и отменили вылет в Нижневартовск и Минеральные Воды. Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Курумоч снова открыли 09:08. Напомним, в Самарской области угроза атаки БПЛА действовала с 03:00 до 09:00, пишет Самара-КП.