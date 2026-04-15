В Самарской области росгвардейцы осуществляют мониторинг паводковой ситуации

Сотрудники Управления Росгвардии по Самарской области осуществляют мониторинг паводковой ситуации в городах и районах региона. В губернии стартовала активная фаза половодья.

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Самарской области в ежедневном режиме контролируют обстановку. Специалисты ЛРР напоминают, что владельцы гражданского оружия обязаны неукоснительно соблюдать правила безопасного обращения с ним, в частности, никто посторонний не должен иметь доступа к оружию и боеприпасам. С целью обеспечения их сохранности в случае, если половодье затронет населенные пункты, в которых они проживают, граждане могут сдать оружие и боеприпасы в комнаты хранения оружия районных органов внутренних дел.

Сотрудники регионального управления Росгвардии будут продолжать мониторинг ситуации до окончания паводка в Самарской области.