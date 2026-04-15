Летом 2026 года студенческий медицинский отряд «Агапэ» СамГМУ будет трудиться на Всероссийском студенческом медицинском трудовом проекте «Клиника» в Челябинске.
22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу выставка «Чернобыль: события и уроки», приуроченная к 40-летию со дня катастрофы на ЧАЭС.
Установленный Указом Президента России в 2006 году, этот праздник посвящен людям, которые средствами РЭБ оберегают жизни наших воинов и мирных граждан, защищают промышленные предприятия и объекты жизненно важной инфраструктуры.
Прямое скоростное сообщение между Самарой и Уфой стартует 8 мая
Продажи водки за март выросли почти на 5%
Выставка «Герои Труда» откроется на площади Куйбышева в Самаре в майские праздники
Депутат Государственной Думы РФ Виктор Казаков встретился в Самаре с жителями
Что делать, если вовремя не вывозят мусор? Восстановите порядок с помощью телефона и «Госуслуги Дом»
Продажи водки за март выросли почти на 5%

В марте 2026 года розничные продажи водки в России увеличились на 4,95% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 5,83 млн декалитров. Об этом 15 апреля сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля (РАТК).

«Совокупные продажи всех видов алкоголя в России без учета пива, сидра, пуаре и медовухи, согласно РАТК, в январе – марте 2026 года составили 47,97 млн дал, в марте — 16,25 млн дал», — говорится в публикации.

При этом продажи тихого вина за три месяца упали на 3% (до 12,59 млн дал), слабоалкогольной продукции — на 58,3% (до 204,9 тыс. дал), ликерных вин — на 7,2% (до 247,4 тыс. дал).

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин связал рост продаж крепкого спиртного с перетоком потребителей из сегмента пива, на который традиционно приходится 80% всего спиртного. По его словам, из-за снижения покупательной способности потребители делают ставку на градус, а не на объем.

