Продажи водки за март выросли почти на 5%

В марте 2026 года розничные продажи водки в России увеличились на 4,95% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 5,83 млн декалитров. Об этом 15 апреля сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля (РАТК).

«Совокупные продажи всех видов алкоголя в России без учета пива, сидра, пуаре и медовухи, согласно РАТК, в январе – марте 2026 года составили 47,97 млн дал, в марте — 16,25 млн дал», — говорится в публикации.

При этом продажи тихого вина за три месяца упали на 3% (до 12,59 млн дал), слабоалкогольной продукции — на 58,3% (до 204,9 тыс. дал), ликерных вин — на 7,2% (до 247,4 тыс. дал).

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин связал рост продаж крепкого спиртного с перетоком потребителей из сегмента пива, на который традиционно приходится 80% всего спиртного. По его словам, из-за снижения покупательной способности потребители делают ставку на градус, а не на объем.