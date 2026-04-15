Прямое скоростное сообщение между Самарой и Уфой стартует 8 мая

С 8 мая будет открыто прямое скоростное сообщение по маршруту «Самара – Уфа – Самара». Маршрут будет обслуживаться высокотехнологичными и комфортабельными электропоездами серии ЭС2Г «Ласточка». По пути следования остановки предусмотрены на станциях Кинель, Новоотрадная, Похвистнево, Бугуруслан, Абдулино, Приютово, Аксаково, Раевка, Дема. Время в пути составит 6 часов 28 минут.

Расписание сформировано с учетом пассажиропотока и ориентировано на жителей трёх регионов, туристов и деловых путешественников, планирующих поездки на выходные дни. Отправление из Самары будет организовано по пятницам, субботам и воскресеньям в 17:30 по местному времени, прибытие в Уфу – в 23:58. Отправление из Уфы – только по выходным дням в 05:50 по самарскому времени, прибытие в Самару – в 12:18.