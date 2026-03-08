В Самаре планируют снести старый цветочный магазин на Вольской

В Самаре власти приняли решение снести одноэтажный цветочный магазин на улице Вольской, 115а рядом с пересечением с проспектом Кирова. Постройку признали самовольной. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте городской администрации и подписано заместителем мэра Данилом Морозовым.

Согласно документу, площадь здания составляет 159,48 квадратного метра. Если владельца постройки не установят, демонтажом займется департамент градостроительства Самары.

Местные жители хорошо знают этот небольшой магазин из красного кирпича — он работает на перекрестке уже много лет, еще со времен мэрства Виктора Тархова.

Пока торговая точка продолжает работать. Как рассказала корреспонденту 63.ru продавец, которая представилась хозяйкой, она проработала здесь около 19 лет и собирается закрыть магазин 9 марта. По ее словам, решение связано с семейными обстоятельствами — она хочет больше времени проводить с маленькой внучкой. О возможном сносе здания она не упоминала.

Согласно распоряжению, департамент градостроительства должен в течение семи рабочих дней после подписания документа уведомить о планируемом сносе через сайт администрации, «Самарскую газету» и информационный щит рядом с объектом. На месте таких объявлений пока не обнаружено, пишет samaraonline24.ru.

Фото: Яндекс-карты