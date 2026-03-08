В Самаре в ДТП пострадали пассажиры: женщина и ребенок

7 марта на территории Самарской области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 3 человека.

В Красноглинском районе г. Самары в 19:50 46-летний мужчина, управляя автомобилем Lada Granta, осуществил проезд перекрёстка Красноглинского шоссе и ул. Ногина на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с другим автомобилем Lada Granta под управлением 21-летнего молодого человека, который после удара отбросило на металлическое ограждение. С места ДТП в лечебное учреждение госпитализированы пассажиры 46-летнего водителя – 39-летняя женщина и 7-летний мальчик.