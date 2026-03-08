Я нашел ошибку
Главные новости:
Перед сезоном ремонта жители Самарской области чаще обращаются к дизайнерам
Перед сезоном ремонта жители Самарской области чаще обращаются к дизайнерам
Женщины в России перестали делить еду по гендеру
Женщины в России перестали делить еду по гендеру
Россиянам грозит штраф за хранение в подъездах колясок и велосипедов
Россиянам грозит штраф за хранение в подъездах колясок и велосипедов
В Тольятти участковый уполномоченный полиции задержал подозреваемого в краже из магазина
В Тольятти участковый уполномоченный полиции задержал подозреваемого в краже из магазина
"Аэрофлот" отменит все рейсы между РФ и ОАЭ с 12 по 31 марта
"Аэрофлот" отменит все рейсы между РФ и ОАЭ с 12 по 31 марта
В Самаре пустят бесплатные шаттлы перед матчем «Крыльев Советов» 8 марта
В Самаре пустят бесплатные шаттлы перед матчем «Крыльев Советов» 8 марта
В Промышленном районе Самары водитель сбил 14-летнюю девочку
В Промышленном районе Самары водитель сбил 14-летнюю девочку
В Самаре планируют снести старый цветочный магазин на Вольской
В Самаре планируют снести старый цветочный магазин на Вольской
В минздраве Самарской области прошло торжественное вручение ведомственных наград
Самарцев приглашают в Дом журналиста на открытие выставки «Фактура энергий. Наставник и ученики»
Аллерголог рассказала об «агрессивных» букетах на 8 Марта
В Самаре в ДТП пострадали пассажиры: женщина и ребенок

159
В Самаре в ДТП пострадали пассажиры: женщина и ребенок

7 марта на территории Самарской области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 3 человека. 

В Красноглинском  районе г. Самары в 19:50 46-летний мужчина, управляя автомобилем Lada Granta, осуществил проезд перекрёстка Красноглинского шоссе и ул. Ногина на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с другим автомобилем Lada Granta под управлением 21-летнего молодого человека, который после удара отбросило на металлическое ограждение. С места ДТП в лечебное учреждение госпитализированы пассажиры 46-летнего водителя – 39-летняя женщина и 7-летний мальчик.  

Теги: ДТП

Новости по теме
В Промышленном районе Самары водитель сбил 14-летнюю девочку
08 марта 2026, 10:57
В Промышленном районе Самары водитель сбил 14-летнюю девочку
С места ДТП несовершеннолетняя госпитализирована в лечебное учреждение. Происшествия
134
В Кинельском районе в ДТП пострадала 60-летняя женщина, она госпитализирована
07 марта 2026, 12:42
В Кинельском районе в ДТП пострадала 60-летняя женщина, она госпитализирована
6 марта на территории Самарской области зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало восемь человек.  Происшествия
563
В Сызрани водитель сбил 46-летнего пешехода
06 марта 2026, 11:02
В Сызрани водитель сбил 46-летнего пешехода
5 марта на территории региона зарегистрировано 9 ДТП, в которых пострадало 9 человек и 1 погиб.  Происшествия
484
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днём
8 марта 2026  10:15
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днём
173
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
7 марта 2026  11:37
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
605
Сегодня, 6 марта, губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды женщинам региона, внесшим большой вклад в развитие Самарской области.
6 марта 2026  17:26
Вячеслав Федорищев вручил женщинам госнаграды в преддверии 8 Марта
637
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
6 марта 2026  13:47
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
1139
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
6 марта 2026  12:30
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
449
