В Кинельском районе в ДТП пострадала 60-летняя женщина, она госпитализирована

Главные новости:
Руководители территориальных подразделений ГАИ СО поздравили с наступающим праздником женщин и девушек, впервые получивших накануне Международного женского дня водительское удостоверение.
В экзаменационных отделениях ГАИ СО сегодня арила по‑настоящему праздничная атмосфера
 Температура воздуха 8 марта в Самаре ночью -8, -10°С, днем -6, -8°С. На дорогах гололедица.
8 марта в регионе верткнно,небольшой снег, до -10°С
Флорист Котельникова 7 марта рассказала, что для продления жизни тюльпанов важно соблюдать несколько простых правил.
Флорист: советы по продлению жизни тюльпанам после 8 Марта
Защитник "Крыльев Советов" встретится с болельщиками в воскресенье в зоне гостеприимства А401 «Солидарность Самара Арены». Начало – 14:30.
Томас Галдамес проведет автограф-сессию перед матчем с махачкалинским «Динамо»
По информации Приволжского УГМС 8 марта в губернии ночью ожидается метель при ухудшении видимости до 500-1000 метров на дорогах местами снежные заносы, гололедица.
8 марта в регионе ожидается усиление ветра, порывы 15-20 м/с
Выпуск с участием самарского хора «Aeternitas» вышел 6 марта на телеканале «Россия-1».
Самарский хор «Aeternitas» принял участие в федеральном вокальном шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!»
С апреля в Самаре планируется начать второй этап капитального ремонта трамвайных путей по улице Ново-Садовой.
В Самаре пустят бесплатные автобусы на время капремонта трамвайной линии
В преддверии Международного женского дня сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте совместно с представителями общественного совета при линейном отделе поздравили женщин с наступающим праздником.
Сотрудники сызранской транспортной полиции и общественники присоединились к акции МВД России «8 Марта – в каждый дом»
В минздраве Самарской области прошло торжественное вручение ведомственных наград
Самарцев приглашают в Дом журналиста на открытие выставки «Фактура энергий. Наставник и ученики»
Аллерголог рассказала об «агрессивных» букетах на 8 Марта
В Кинельском районе в ДТП пострадала 60-летняя женщина, она госпитализирована

194
В Кинельском районе в ДТП пострадала 60-летняя женщина, она госпитализирована

6 марта на территории Самарской области зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало восемь человек. 

Так, одно из дорожно-транспортных происшествий произошло в Кинельском районе.В 10:50 59-летний мужчина, управляя автомобилем Chevrolet Niva, двигался по 37 км автодороги «Урал - Муханово» со стороны села Красный Яр в направлении села Муханово. В пути следования выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с грузовым фургоном УАЗ, под управлением 48-летнего мужчины, который двигался во встречном направлении. Пассажир Chevrolet Niva – 60-летняя женщина госпитализирована.

ДТП

Новости по теме
В Сызрани водитель сбил 46-летнего пешехода
06 марта 2026, 11:02
В Сызрани водитель сбил 46-летнего пешехода
5 марта на территории региона зарегистрировано 9 ДТП, в которых пострадало 9 человек и 1 погиб.  Происшествия
403
5 марта, вечером, на а/д «Казань - Буинск - Ульяновск» в Красноярском районе в ДТП погибла женщина.
05 марта 2026, 21:20
В Красноярском районе на автодороге столкнулись автомобиль Citroën и грузовик SITRAK
5 марта, вечером, на а/д «Казань - Буинск - Ульяновск» в Красноярском районе в ДТП погибла женщина. Происшествия
561
В Хворостянском районе водитель в метель съехал в кювет и попал в больницу
05 марта 2026, 12:10
В Хворостянском районе водитель в метель съехал в кювет и попал в больницу
4 марта на территории Самарской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 5 человек. Происшествия
444
В центре внимания
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
7 марта 2026  11:37
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
292
Сегодня, 6 марта, губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды женщинам региона, внесшим большой вклад в развитие Самарской области.
6 марта 2026  17:26
Вячеслав Федорищев вручил женщинам госнаграды в преддверии 8 Марта
553
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
6 марта 2026  13:47
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
743
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
6 марта 2026  12:30
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
372
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
5 марта 2026  12:35
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
484
