В Кинельском районе в ДТП пострадала 60-летняя женщина, она госпитализирована

6 марта на территории Самарской области зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало восемь человек.

Так, одно из дорожно-транспортных происшествий произошло в Кинельском районе.В 10:50 59-летний мужчина, управляя автомобилем Chevrolet Niva, двигался по 37 км автодороги «Урал - Муханово» со стороны села Красный Яр в направлении села Муханово. В пути следования выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с грузовым фургоном УАЗ, под управлением 48-летнего мужчины, который двигался во встречном направлении. Пассажир Chevrolet Niva – 60-летняя женщина госпитализирована.