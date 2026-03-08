Я нашел ошибку
Главные новости:
Перед сезоном ремонта жители Самарской области чаще обращаются к дизайнерам
Перед сезоном ремонта жители Самарской области чаще обращаются к дизайнерам
Женщины в России перестали делить еду по гендеру
Женщины в России перестали делить еду по гендеру
Россиянам грозит штраф за хранение в подъездах колясок и велосипедов
Россиянам грозит штраф за хранение в подъездах колясок и велосипедов
В Тольятти участковый уполномоченный полиции задержал подозреваемого в краже из магазина
В Тольятти участковый уполномоченный полиции задержал подозреваемого в краже из магазина
"Аэрофлот" отменит все рейсы между РФ и ОАЭ с 12 по 31 марта
"Аэрофлот" отменит все рейсы между РФ и ОАЭ с 12 по 31 марта
В Самаре пустят бесплатные шаттлы перед матчем «Крыльев Советов» 8 марта
В Самаре пустят бесплатные шаттлы перед матчем «Крыльев Советов» 8 марта
В Промышленном районе Самары водитель сбил 14-летнюю девочку
В Промышленном районе Самары водитель сбил 14-летнюю девочку
В Самаре планируют снести старый цветочный магазин на Вольской
В Самаре планируют снести старый цветочный магазин на Вольской
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.15
0.96
EUR 91.84
1.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В минздраве Самарской области прошло торжественное вручение ведомственных наград
Самарцев приглашают в Дом журналиста на открытие выставки «Фактура энергий. Наставник и ученики»
Аллерголог рассказала об «агрессивных» букетах на 8 Марта
Весь список
  • Персональные данные

Путин поздравил российских женщин с Международным женским днём

174
Путин поздравил российских женщин с Международным женским днём

Владимир Путин поздравил россиянок с 8 Марта. Глава государства заявил, что женщины делают мир лучше благодаря своей мудрости, душевной щедрости и красоте. Президент подчеркнул, что женщинам удаётся успешно сочетать воспитание детей, профессиональные достижения и заботу о близких, проявляя при этом удивительную стойкость. Отдельные слова благодарности он адресовал женщинам, участвующим в специальной военной операции и работающим в непростых условиях, назвав их самоотверженность примером для всех. Путин добавил, что государство продолжит создавать условия, чтобы женщинам было легче совмещать материнство с карьерой и самореализацией, пишет РТ.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днём
8 марта 2026  10:15
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днём
173
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
7 марта 2026  11:37
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
605
Сегодня, 6 марта, губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды женщинам региона, внесшим большой вклад в развитие Самарской области.
6 марта 2026  17:26
Вячеслав Федорищев вручил женщинам госнаграды в преддверии 8 Марта
637
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
6 марта 2026  13:47
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
1139
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
6 марта 2026  12:30
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
449
Весь список