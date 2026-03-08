Путин поздравил российских женщин с Международным женским днём

Владимир Путин поздравил россиянок с 8 Марта. Глава государства заявил, что женщины делают мир лучше благодаря своей мудрости, душевной щедрости и красоте. Президент подчеркнул, что женщинам удаётся успешно сочетать воспитание детей, профессиональные достижения и заботу о близких, проявляя при этом удивительную стойкость. Отдельные слова благодарности он адресовал женщинам, участвующим в специальной военной операции и работающим в непростых условиях, назвав их самоотверженность примером для всех. Путин добавил, что государство продолжит создавать условия, чтобы женщинам было легче совмещать материнство с карьерой и самореализацией, пишет РТ.