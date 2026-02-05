Дом-музей В.И. Ленина приглашает ребят на выставку и мастер-класс

5 февраля в 15:00 в музее состоится презентация экспозиции работ учащихся Детской школы искусств №21 «Время героев» в рамках проекта «Выставка в переходе».

В экспозиции представлены детские рисунки, выполненные в разных техниках и жанрах ко Дню Защитника Отечества. Основная тема работ – защитники Отечества разных исторических эпох, включая участников СВО.

6 февраля в 11:00 в музее пройдет мероприятие «Отважное маленькое сердце» к Международному Дню юного героя-антифашиста.

Этот день, утвержденный в 1964 году в рамках очередного заседания Ассамблеи ООН, отмечается, ежегодно, 8 февраля и посвящен памяти детей и подростков, павших в борьбе с фашизмом, сражаясь на фронте, в партизанских отрядах или подполье в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн. Дата выбрана неслучайно: 8 февраля 1943 года фашистскими захватчиками были расстреляны герои-участники краснодонской организации «Молодая гвардия».

В рамках мероприятия пройдет демонстрация рассказа-презентации о юных защитниках Отечества, обсуждение с аудиторией вклада детей и подростков в общее дело Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., а также мастер – класс по изготовлению бумажного макета самолёта-штурмовика Ил-2, выпускавшегося в годы войны в г. Куйбышеве.

Фото: минкульт СО