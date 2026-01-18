Первые два трамвая «Львенок» из партии 2026 года прибыли в Самару

Сначала они пройдут приемку, затем обкатку в условиях города, после чего выйдут на городские маршруты.

«При поддержке губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в 2025 году в город уже поступили 40 «Львят». Это самые современные, безопасные и надежные трамваи из ныне существующих, изготовленные и собранные на российских предприятиях. Таким образом, потребность в новых трамвайных вагонах уже значительно снизилась. Поставки еще 28 «Львят» планируются до конца первого полугодия»,

– сказал глава города Самары Иван Носков.

Планируется, что новые трамваи начнут перевозить пассажиров с февраля и выйдут на маршруты №№ 7, 11, 12, 19, 20, 20К, 22, 23, 24.

Фото горадминистрации.