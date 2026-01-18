Я нашел ошибку
Обломки БПЛА упали на крышу жилого дома в Беслане, людей эвакуировали
Обломки БПЛА упали на крышу жилого дома в Беслане, людей эвакуировали
с 1 марта в России изменятся правила авиаперелетов
С 1 марта в России изменятся правила авиаперелетов
Первые два трамвая «Львенок» из партии 2026 года прибыли в Самару
Первые два трамвая «Львенок» из партии 2026 года прибыли в Самару
Российский аналог Starlink (Зоркий) начнут производить в 2026 году, а запустят в 2027
Российский аналог Starlink (Зоркий) начнут производить в 2026 году, а запустят в 2027
В России утвердили время приезда скорой помощи к пациенту
В России утвердили время приезда скорой помощи к пациенту
АвтоВАЗ не планирует выпускать Lada Granta с автоматической коробкой передач
АвтоВАЗ не планирует выпускать Lada Granta с автоматической коробкой передач
С нового учебного года в российских школах появятся оценки за поведение.
С нового учебного года в российских школах появятся оценки за поведение.
Вячеслав Федорищев поздравил с Днем артиста деятелей культуры региона
Вячеслав Федорищев поздравил с Днем артиста деятелей культуры региона
Первые два трамвая «Львенок» из партии 2026 года прибыли в Самару

99
Первые два трамвая «Львенок» из партии 2026 года прибыли в Самару

Сначала они пройдут приемку, затем обкатку в условиях города, после чего выйдут на городские маршруты.

«При поддержке губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в 2025 году в город уже поступили 40 «Львят». Это самые современные, безопасные и надежные трамваи из ныне существующих, изготовленные и собранные на российских предприятиях. Таким образом, потребность в новых трамвайных вагонах уже значительно снизилась. Поставки еще 28 «Львят» планируются до конца первого полугодия», 
– сказал глава города Самары Иван Носков. 

 Планируется, что новые трамваи начнут перевозить пассажиров с февраля и выйдут на маршруты №№ 7, 11, 12, 19, 20, 20К, 22, 23, 24.

Фото горадминистрации. 

Новости по теме
Глава Самары проинформировал горожан, куда можно обращаться с жалобами на грязь в общественном транспорте
16 января 2026, 13:29
16 января 2026, 13:29
Глава Самары проинформировал горожан, куда можно обращаться с жалобами на грязь в общественном транспорте
Иван Носков добавил, что в городе продолжается работа по оптимизации транспортных маршрутов, организации пересадочных узлов для пригородных автобусов. Транспорт
1415
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов.
02 января 2026, 13:28
02 января 2026, 13:28
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов
Ранее движение этих автобусов было временно изменено в связи с проведением праздничных мероприятий. Транспорт
1215
Обновленные автобусные маршруты будут запущены в Самаре с 1 января
31 декабря 2025, 17:40
31 декабря 2025, 17:40
Обновленные автобусные маршруты будут запущены в Самаре с 1 января
На большинстве указанных маршрутах будут обновлены автобусы, в том числе на четырёх из них (№№ 23, 37, 47, 66) выведут автобусы большого класса вместо среднего. Транспорт
1521
В центре внимания
Первые два трамвая «Львенок» из партии 2026 года прибыли в Самару
18 января 2026  10:48
18 января 2026  10:48
Первые два трамвая «Львенок» из партии 2026 года прибыли в Самару
91
В Самаре проверили готовность крещенской купели на Полевом спуске
17 января 2026  12:08
17 января 2026  12:08
В Самаре проверили готовность крещенской купели на Полевом спуске
466
14 педагогов примут участие во втором туре городского этапа конкурса «Учитель года» в Самаре
16 января 2026  13:52
16 января 2026  13:52
14 педагогов примут участие во втором туре городского этапа конкурса «Учитель года» в Самаре
485
Жителям Самарской области напомнили правила безопасности для тех, кто планирует окунаться в прорубь
16 января 2026  13:33
16 января 2026  13:33
Жителям Самарской области напомнили правила безопасности для тех, кто планирует окунаться в прорубь
526
Глава Самары проинформировал горожан, куда можно обращаться с жалобами на грязь в общественном транспорте
16 января 2026  13:29
16 января 2026  13:29
Глава Самары проинформировал горожан, куда можно обращаться с жалобами на грязь в общественном транспорте
1423
Весь список