Одежду с доставкой из Китая стали заказывать чаще почти в 7,5 раз
Анонсирован запуск «Ласточек» в Уфу из Самары
72% россиян относят спасателей и МЧС к защитникам Отечества
Предприятия Самары и Иркутской области налаживают кооперационные связи в рамках бизнес-миссии
Китайский номер без перелётов: как купить в России, а зарегистрировать онлайн
многодетные семьи Самарской области получают компенсацию 50% на обучение детей в вузах
Музыка в строю: самарские росгвардейцы отмечают юбилей военно-оркестровой службы
Трое жителей Самарской области отравились угарным газом за два дня
28 февраля и 1 марта в ТК «Гудок» пройдёт зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»!
В Самаре на Масленичной неделе проходят мероприятия для детей
В Самаре 21 февраля состоится фотопрогулка «Детально» (12+)
Самарцы планируют потратить на подарки к 23 февраля в среднем 3900 рублей

С 23 февраля мужчины чаще поздравляют отцов, женщины — мужей. В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Кому россияне чаще всего дарят подарки на 23 февраля? Женщины — мужьям (31% опрошенных), отцам (18%), сыновьям (15%), братьям (7%). 28% россиянок не будут дарить подарки никому. Большинство мужчин не планирует приобретать подарки (59%). Те же из представителей сильного пола, кто собирается поздравлять, чаще всего будут одаривать отцов (9%). Коллег и руководство на работе упомянули 3% женщин и 2% мужчин.

По данным SuperJob, в этом году жители Самары планируют потратить на подарки к 23 февраля в среднем 3900 рублей. В прошлом году сумма была чуть меньше — 3300 рублей, еще годом ранее, в 2024, бюджет составлял 3000 рублей.


В целом по стране, средняя сумма, которую россияне планируют потратить на подарки к 23 февраля, составила 4600 рублей (+15% за год). При этом мужчины, хотя и реже участвуют в дарении, тратят в среднем больше женщин — 5000 рублей против 4300 соответственно. Бюджет зумеров составляет в среднем 5200 рублей. Респонденты в возрасте 25—35 лет планируют потратить около 3900 рублей, россияне 35—45 лет — 4300, а те, кто старше 45 лет, — 3600. Закономерно, что бюджет на подарки растет вместе с уровнем дохода опрошенных доходом: 3800 рублей среди зарабатывающих до 80 тысяч рублей в месяц и 5500 рублей среди зарабатывающих от 150 тысяч.

Традиционно больше всех на подарки к 23 февраля тратят жители столиц. Москвичи в среднем планируют израсходовать 5300 рублей, а петербуржцы — 4900 рублей. В Красноярске и Екатеринбурге бюджеты на подарки составляют по 4700 рублей, в Краснодаре и Ростове-на-Дону — по 4600 рублей. В Казани, Нижнем Новгороде и Новосибирске потратят в среднем по 4100 рублей, в Челябинске — 4000, в Самаре — 3900, в Уфе — 3800. В Волгограде и Воронеже подарочные бюджеты составят по 3500 рублей, в Омске и Перми — 3300.


Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 381
Время проведения: 2—16 февраля 2026 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 1600 респондентов

66% женщин готовы увлечься «мужским» хобби ради отношений
18 февраля 2026, 12:58
Совпадение в интересах ценит большинство женщин, но по-разному. Для 67% это важный плюс, который делает отношения легче и интереснее. Общество
13% самарцев планируют продлить отдых на 23 февраля отпуском или отгулами
18 февраля 2026, 09:47
Желающих отдыхать дольше среди мужчин больше, чем среди женщин: 16 и 10% соответственно. Горожане 45+ делились подобными планами чаще тех, кто моложе (18%). Общество
Около 30% россиян скрывают часть дохода от супругов
17 февраля 2026, 13:00
Современные россияне в целом доверяют своим партнерам в финансовых вопросах: большинство их них (66%) открыты со своими возлюбленными, не скрывая доходы и... Общество
Более 200 заявок поступило на конкурс-выставку «Самарская Маслена»
19 февраля 2026  12:05
Между Самарой и Иркутском подписано соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
19 февраля 2026  11:16
В Самаре отметят Масленицу массовыми гуляниями на площади Куйбышева
18 февраля 2026  12:29
В Самарской области 29 многодетных семей получили выплаты на приобретение автомобилей
18 февраля 2026  11:26
В Самарской области стартуют мероприятия ко Дню родного языка
18 февраля 2026  10:51
