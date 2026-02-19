Самарцы планируют потратить на подарки к 23 февраля в среднем 3900 рублей

С 23 февраля мужчины чаще поздравляют отцов, женщины — мужей. В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Кому россияне чаще всего дарят подарки на 23 февраля? Женщины — мужьям (31% опрошенных), отцам (18%), сыновьям (15%), братьям (7%). 28% россиянок не будут дарить подарки никому. Большинство мужчин не планирует приобретать подарки (59%). Те же из представителей сильного пола, кто собирается поздравлять, чаще всего будут одаривать отцов (9%). Коллег и руководство на работе упомянули 3% женщин и 2% мужчин.

По данным SuperJob, в этом году жители Самары планируют потратить на подарки к 23 февраля в среднем 3900 рублей. В прошлом году сумма была чуть меньше — 3300 рублей, еще годом ранее, в 2024, бюджет составлял 3000 рублей.



В целом по стране, средняя сумма, которую россияне планируют потратить на подарки к 23 февраля, составила 4600 рублей (+15% за год). При этом мужчины, хотя и реже участвуют в дарении, тратят в среднем больше женщин — 5000 рублей против 4300 соответственно. Бюджет зумеров составляет в среднем 5200 рублей. Респонденты в возрасте 25—35 лет планируют потратить около 3900 рублей, россияне 35—45 лет — 4300, а те, кто старше 45 лет, — 3600. Закономерно, что бюджет на подарки растет вместе с уровнем дохода опрошенных доходом: 3800 рублей среди зарабатывающих до 80 тысяч рублей в месяц и 5500 рублей среди зарабатывающих от 150 тысяч.



Традиционно больше всех на подарки к 23 февраля тратят жители столиц. Москвичи в среднем планируют израсходовать 5300 рублей, а петербуржцы — 4900 рублей. В Красноярске и Екатеринбурге бюджеты на подарки составляют по 4700 рублей, в Краснодаре и Ростове-на-Дону — по 4600 рублей. В Казани, Нижнем Новгороде и Новосибирске потратят в среднем по 4100 рублей, в Челябинске — 4000, в Самаре — 3900, в Уфе — 3800. В Волгограде и Воронеже подарочные бюджеты составят по 3500 рублей, в Омске и Перми — 3300.





Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 381

Время проведения: 2—16 февраля 2026 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов