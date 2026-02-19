Я нашел ошибку
Одежду с доставкой из Китая стали заказывать чаще почти в 7,5 раз
Анонсирован запуск «Ласточек» в Уфу из Самары
72% россиян относят спасателей и МЧС к защитникам Отечества
Предприятия Самары и Иркутской области налаживают кооперационные связи в рамках бизнес-миссии
Китайский номер без перелётов: как купить в России, а зарегистрировать онлайн
многодетные семьи Самарской области получают компенсацию 50% на обучение детей в вузах
Музыка в строю: самарские росгвардейцы отмечают юбилей военно-оркестровой службы
Трое жителей Самарской области отравились угарным газом за два дня
Бастрыкин заинтересовался делом о застройке аллеи в Тольятти

Об этом сообщили в информационном центре следственного комитета России.

В одной из социальных сетей недавно было размещено видеообращение к председателю СКР Александру Бастрыкину от жителей Тольятти по вопросу нарушения их прав.

Заявлено, что ранее предпринимателю выдано разрешение на застройку аллеи, расположенной около нескольких многоквартирных домов на бульваре Космонавтов. При этом мнение граждан не было учтено. Между тем планируется вырубка деревьев. А это приведет к ухудшению экологической обстановки в районе.

В СУ СК России по Самарской области по данному факту возбуждено уголовное дело. Теперь Александр Бастрыкин ждет от руководителя регионального ведомства Павла Олейника доклад о предварительных и окончательных результатах расследования. Исполнение поручения проконтролируют в центральном аппарате, пишет 450Медиа.

Более 200 заявок поступило на конкурс-выставку «Самарская Маслена»
19 февраля 2026  12:05
Между Самарой и Иркутском подписано соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
19 февраля 2026  11:16
В Самаре отметят Масленицу массовыми гуляниями на площади Куйбышева
18 февраля 2026  12:29
В Самарской области 29 многодетных семей получили выплаты на приобретение автомобилей
18 февраля 2026  11:26
В Самарской области стартуют мероприятия ко Дню родного языка
18 февраля 2026  10:51
