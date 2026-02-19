Бастрыкин заинтересовался делом о застройке аллеи в Тольятти

Об этом сообщили в информационном центре следственного комитета России.

В одной из социальных сетей недавно было размещено видеообращение к председателю СКР Александру Бастрыкину от жителей Тольятти по вопросу нарушения их прав.



Заявлено, что ранее предпринимателю выдано разрешение на застройку аллеи, расположенной около нескольких многоквартирных домов на бульваре Космонавтов. При этом мнение граждан не было учтено. Между тем планируется вырубка деревьев. А это приведет к ухудшению экологической обстановки в районе.



В СУ СК России по Самарской области по данному факту возбуждено уголовное дело. Теперь Александр Бастрыкин ждет от руководителя регионального ведомства Павла Олейника доклад о предварительных и окончательных результатах расследования. Исполнение поручения проконтролируют в центральном аппарате, пишет 450Медиа.