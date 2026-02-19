Стартовал Всероссийский конкурс «Больше, чем каникулы»

Программа Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» (реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети») в рамках проекта «Походы Первых – Больше, чем путешествие» запустила Всероссийский конкурс «Больше, чем каникулы» для детских лагерей, направленный на масштабирование лучших практик детского туризма. У участников появится уникальная возможность продемонстрировать потенциал в организации качественной походной деятельности, а также внедрить в свои учреждения модель походной смены с образовательными, туристическими и воспитательными компонентами.

Участие в конкурсе «Больше, чем каникулы» могут принять детские оздоровительные лагеря.

Конкурс «Больше, чем каникулы» – часть одноименного проекта от «Походы Первых – Больше, чем путешествие» программы «Больше, чем путешествие» и Движения Первых. Его основными задачами являются масштабирование стандартизированной модели смены детских оздоровительных лагерей, выявление и поддержка лидеров среди работников учреждений, внедрение единых подходов к безопасности проведения походов в детских лагерях, подготовка более 150 специалистов и формирование профессионального сообщества.

«Каждое лето огромное количество ребят по всей стране разъезжаются по детским оздоровительным лагерям, и возможность сходить в поход на природе для них является одной из самых интересных активностей во время отдыха. Мы запускаем конкурс “Больше, чем каникулы”, который призван охватить не менее 5 тысяч детей качественными программами походных смен в детских лагерях. Конкурс станет не просто возможностью для детских оздоровительных лагерей проявить себя в организации полезного времяпрепровождения, но и важным шагом к воспитанию патриотизма, развитию гордости за Россию, ее природу и историю у подрастающего поколения. Мы стремимся вовлечь молодёжь в походный туризм, который укрепляет связь с Родиной и основывает крепкие моральные и личностные устои. Распространяя лучшие практики детского туризма, мы создаем условия для формирования поколения, готового к вызовам времени и осознающего свою ответственность за будущее нашей страны!» – говорит заместитель генерального директора АНО «Больше, чем путешествие» Станислав Киреев.



Для участия в конкурсе «Больше, чем каникулы» команде детского лагеря необходимо подать заявку, к которой нужно приложить портфолио учреждения, фото- и видеоматериалы с прошлых смен, характеристики прилегающей природной территории учреждения, разработку тематической смены на территории лагеря. Кроме того, конкурсантам следует прислать видеовизитку хронометражем до 3 минут и презентацию с представлением команды, а также фото- и/или видеопортфолио инфраструктуры лагеря.

Экспертная комиссия оценит все работы и выделит 100 детских лагерей, среди которых будут лауреаты, финалисты, призеры и победители. Для лауреатов предусмотрены: комплект методических материалов по организации походов, доступ к эксклюзивному видеокурсу «Организация походной смены в ДОЛ», консультации во время внедрения программ.

Также будут выбраны 30 детских лагерей-финалистов, 120 сотрудников которых смогут пройти образовательный интенсив в центре «Машук». В ходе курса они узнают о юридических аспектах организации походов, безопасности и необходимом походном снаряжении, организации и реализации эстафеты «Гонка юных героев» и многом другом, а также ознакомятся с шестью походными ролями. Финалисты также получат методические рекомендации по внедрению походных смен и дипломы призеров.

Призеры конкурса получат, кроме вышеперечисленного, уникальную сувенирную продукцию «Больше, чем каникулы», которая станет незаменимой в организации походных смен, а победители будут удостоены, помимо всех призов, перечисленных выше, полным медиасопровождением от программы «Больше, чем путешествие».

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно отправить заявку по почте на адрес: Kanikuli@morethantrip.ru.