Главные новости:
Одежду с доставкой из Китая стали заказывать чаще почти в 7,5 раз
Анонсирован запуск «Ласточек» в Уфу из Самары
72% россиян относят спасателей и МЧС к защитникам Отечества
Предприятия Самары и Иркутской области налаживают кооперационные связи в рамках бизнес-миссии
Китайский номер без перелётов: как купить в России, а зарегистрировать онлайн
многодетные семьи Самарской области получают компенсацию 50% на обучение детей в вузах
Музыка в строю: самарские росгвардейцы отмечают юбилей военно-оркестровой службы
Трое жителей Самарской области отравились угарным газом за два дня
В январе в Самаре снизились цены на квартиры в уже сданных новостройках

Нейросеть Алиса AI проанализировала* данные тематического поиска Яндекса по квартирам и оценила стоимость квадратного метра в уже сданных новостройках** в российских городах-миллионниках. В январе 2026 года медианная стоимость квадратного метра в этом сегменте составила 196 000 рублей, и  за месяц показатель не изменился, в то время как медианная стоимость метра в еще строящихся домах составила 204 000 рублей (+1,7% за месяц). 

В январе в Самаре медианная стоимость квадратного метра уже сданного жилья от застройщика составила 127 000 рублей, снизившись за месяц на 5,0%. В то же время медианная стоимость метра в строящихся домах в январе 2026 года составила 142 000 рублей (+3,9% за месяц), что на 11% выше, чем в готовых. 

Январская динамика в городах-миллионниках во многом отражает различия в масштабе и структуре предложения двух сегментов. Экспозиция строящихся проектов остается более объемной, тогда как рынок готовых новостроек значительно компактнее, поэтому изменения цен здесь могут выглядеть более заметными на фоне ограниченной базы. При этом более активная корректировка цен в сегменте строящегося жилья формирует разницу в темпах динамики. В результате в ряде крупнейших городов стоимость квадратного метра в уже введенных домах оказывается сопоставимой со строящимися объектами или ниже их, что усиливает ценовую конкуренцию между форматами первичного рынка.

Снижение стоимости квадратного метра в уже готовых новостройках отмечено в Омске (-11,8%), Самаре (-5%), Краснодаре (-3,9%), Казани (-3,6%) и Новосибирске (-3,5%). Наиболее заметный месячный рост стоимости квадратного метра в готовых новостройках зафиксирован в Нижнем Новгороде (+9,5%), Челябинске (+7,8%), Волгограде (+5,9%), Ростове-на-Дону (+3,4%)  и Красноярске (+2,1%). 

По данным нейроанализа, в 9 из 16 городов-миллионниках квартиры в готовых новостройках стоят дешевле, чем в строящихся объектах, в Красноярске стоимость сопоставима, еще в шести городах готовые проекты оказались дороже. Наиболее выраженная разница в пользу покупки готового жилья зафиксирована в Санкт-Петербурге (-23%), Ростове-на-Дону (-23%), Челябинске (-21%), Воронеже (-13%) и Новосибирске (-12%). В этих городах медианная стоимость квадратного метра в уже сданных домах от застройщика заметно ниже, чем в строящихся проектах.

