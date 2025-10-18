В Самаре усилят работу общественного транспорта в связи с проведением футбольного матча

143

Сегодня, 18 октября, в 14:00 в Самаре состоится матч в рамках 12-го тура МИР РПЛ – на поле стадиона «Солидарность Самара Арена» встретятся команды «Крылья Советов» и «Оренбург». Для удобства болельщиков работу общественного транспорта усилят.

С 12:00 и до старта игры автобусы № 1 и № 67 будут следовать со всеми остановками по улицам Дальней, Арена 2018 и Волжскому шоссе (в обоих направлениях) и будут заезжать на территорию стадиона. Напомним также, что до стадиона пролегает автобусный маршрут № 83. Кроме того, можно воспользоваться автобусами №№ 45 и 51, проходящими по Московскому шоссе, и выйти на остановке «Улица Алма-Атинская», от которой стадион находится в пешей доступности.