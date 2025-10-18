Я нашел ошибку
Главные новости:
Синоптик Вильфанд сообщил о начале «предзимья» в России
Синоптик Вильфанд сообщил о начале «предзимья» в России
В Самаре автомобилистка врезалась в бордюр и ограждение
В Самаре автомобилистка врезалась в бордюр и ограждение
ИКИ РАН: магнитные бури ожидаются на Земле в ближайшие сутки
ИКИ РАН: магнитные бури ожидаются на Земле в ближайшие сутки
Госдума в конце года проведет отдельные слушания по проблемам ИИ
Госдума в конце года проведет отдельные слушания по проблемам ИИ
В Самаре студент поверил мошеннику, который представился сотрудником деканата
В Самаре студент поверил мошеннику, который представился сотрудником деканата
Два летевших в Самару самолета ушли на запасные аэродромы
Два летевших в Самару самолета ушли на запасные аэродромы
В Самаре тепло поступило в 99,5% жилого фонда
В Самаре тепло поступило в 99,5% жилого фонда
В Самаре усилят работу общественного транспорта в связи с проведением футбольного матча
В Самаре усилят работу общественного транспорта в связи с проведением футбольного матча
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.98
1.9
EUR 94.58
2.5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самаре усилят работу общественного транспорта в связи с проведением футбольного матча

18 октября 2025 10:42
143
В Самаре усилят работу общественного транспорта в связи с проведением футбольного матча

Сегодня, 18 октября, в 14:00 в Самаре состоится матч в рамках 12-го тура МИР РПЛ – на поле стадиона «Солидарность Самара Арена» встретятся команды «Крылья Советов» и «Оренбург». Для удобства болельщиков работу общественного транспорта усилят. 

 С 12:00 и до старта игры автобусы № 1 и № 67 будут следовать со всеми остановками по улицам Дальней, Арена 2018 и Волжскому шоссе (в обоих направлениях) и будут заезжать на территорию стадиона. Напомним также, что до стадиона пролегает автобусный маршрут № 83. Кроме того, можно воспользоваться автобусами №№ 45 и 51, проходящими по Московскому шоссе, и выйти на остановке «Улица Алма-Атинская», от которой стадион находится в пешей доступности. 

Теги: В центре внимания Городской транспорт Футбол

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
10 ноября 2023, 12:53
В день проведения футбольного матча в Самаре будет работать дополнительный транспорт
Начало матча в 15:00. Футбол в Самаре
13563
29 сентября 2023, 13:42
Самара готовится к футбольному матчу топ-уровня
1 октября, в день проведения футбольного матча  команд «Крылья Советов» и «Спартак», будет подан дополнительный подвижной состав. Футбол в Самаре
12900
13 апреля 2023, 12:33
В Самаре после футбольного матча для болельщиков будет подан дополнительный транспорт
Обращаем внимание горожан, что перекрытий автомобильных дорог на территории, примыкающей к стадиону, не планируется Транспорт
3513
В центре внимания
В Самаре тепло поступило в 99,5% жилого фонда
18 октября 2025  11:08
В Самаре тепло поступило в 99,5% жилого фонда
116
В Самаре усилят работу общественного транспорта в связи с проведением футбольного матча
18 октября 2025  10:42
В Самаре усилят работу общественного транспорта в связи с проведением футбольного матча
139
Также глава региона выразил признательность за всестороннюю поддержку, которую отрасль оказывает участникам СВО и их семьям.
17 октября 2025  18:44
Вячеслав Федорищев вручил награды в преддверии Дня работников дорожного хозяйства
374
СМИ: стало известно, кто будет министром транспорта Самарской области
17 октября 2025  12:32
СМИ: стало известно, кто будет министром транспорта Самарской области
307
100% школ подключены к отоплению в Самаре
17 октября 2025  09:31
100% школ подключены к отоплению в Самаре
295
Весь список