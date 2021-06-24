Жители Кошелев-парка прошли вакцинацию от коронавируса в мобильном пункте

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Сегодня передвижной фельдшерско-акушерский пункт Волжского района работал в микрорайоне Кошелев-парк.

«Чтобы жителям поселка не ездить в центральную районную больницу в поселок Петра Дубрава, мы приехали к ним сделать прививки по месту их проживания, — пояснила медицинская сестра Таисия Гераськина. – Сюда приходят пожилые жители, родители с детьми, которым удобнее сделать прививку здесь, в мобильном комплексе. Сегодня на повторную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции пришли более 30 жителей. Как после введения первого компонента, так и сейчас, жители прошли осмотр врача, измерение давления, температуры, сатурации».

Любовь Репина живет в Кошелев-парке. Первую прививку перенесла нормально, ни температуры не было, ни других побочных эффектов, поэтому пришла за вторым компонентом вакцины со спокойной душой.

«Я всегда была сторонницей прививок, — рассказала Любовь Александровна. — От гриппа всегда прививалась, и прививки мне всегда помогали, поэтому я верю в то, что прививка от новой коронавирусной инфекции поможет мне избежать заболевания. У меня маленькая правнучка, я не могу ехать с ней в больницу за несколько километров. И вдруг увидела мобильный медицинский автобус и пришла на прививку, это очень удобно. Особенно для занятых людей. Это и время экономит, и ехать никуда не надо».