Выпуск ординаторов СамГМУ - 2025: практическое здравоохранение усилит 561 новый специалист  

110

В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России (СамГМУ) прошла торжественная церемония вручения дипломов выпускникам ординатуры 2023-2025 годов. В знаковом для университета событии приняли участие ректор СамГМУ, профессор РАН, заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии Правительства России Александр Колсанов, министр здравоохранения Самарской области, профессор Андрей Орлов, а также преподаватели и представители администрации вуза.

В этом году университет выпустил 561 высококвалифицированного специалиста. Подготовка врачей велась по 54 медицинским специальностям на 41 кафедре вуза.

Особое внимание было уделено целевому обучению: из общего числа выпускников 271 человек завершили обучение по целевому приему. В рамках этих программ университет подготовил кадры для различных регионов и ведомств: 242 специалиста – для учреждений здравоохранения Самарской области, 8 – для Клиник СамГМУ, 5 – для Управления Роспотребнадзора по Самарской области, 5 – для ОАО «РЖД», а также для медицинских организаций Ульяновской, Пензенской областей, Министерства обороны и Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) России.

Александр Колсанов поздравил выпускников и отметил их вклад в практическое здравоохранение еще во время обучения. «Система здравоохранения ждет высококвалифицированных врачей, которые умеют держать удар, принимать управленческие решения и оказывать всю необходимую помощь пациентам. Мы уверены, что вы готовы к этой ответственной работе, и гордимся тем, что университет вложил в вас эти знания и навыки на всю жизнь, – отметил Александр Колсанов. – Мы начали эту церемонию с нашего гимна, и где бы вы ни были, его звуки будут напоминать вам про Alma Mater. Помните: ваше образование не заканчивается сегодня — мы всегда готовы поддержать ваше профессиональное развитие. Вы будете учиться всю жизнь, как мы всегда вам говорили, и наш университет остаётся вашей опорой для повышения квалификации, переподготовки или освоения новых методик. Наши ресурсы и экспертиза всегда в вашем распоряжении».

Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов, обращаясь к выпускникам, подчеркнул стратегическую важность подготовки новых кадров для развития регионального здравоохранения. Он отметил, что, несмотря на существующие проблемы, отрасль проходит серьезную трансформацию с внедрением новых медицинских технологий, цифровых решений и современных стандартов оказания помощи. «В этих условиях мы особенно нуждаемся в молодых, мотивированных специалистах, готовых не только применять передовые методики, но и самим активно участвовать в развитии системы здравоохранения. Вас ждут медицинские организации Самарской области в первую очередь, – подчеркнул он. – Многие из вас уже доказали свою готовность к работе в реальных условиях — в поликлиниках, стационарах и даже в госпитале для участников СВО. Этот бесценный опыт станет надежным фундаментом вашего профессионального роста. Вы придете и будете оказывать помощь тем пациентам, ради которых мы учились и для которых мы будем работать и продолжать учиться всю свою жизнь. Именно врачи – это специальность, которая требует постоянного развития, саморазвития, обучения, а соответственно движения вперед».

Как отметил министр, практическая помощь ординаторов системе здравоохранения была неотъемлемой частью их подготовки. Будущие врачи работали в медицинских учреждениях Самары, Тольятти, Сызрани и центральных районных больниц. Ценный опыт 87 ординаторов получили, оказывая медицинскую помощь участникам специальной военной операции в 426 Военном госпитале Минобороны России. Многие уже с сентября 2024 года работали врачами-стажерами.

Церемония завершилась вручением дипломов и благодарностей ординаторам, особо отличившимся за годы обучения.

Фото предоставлено пресс-службой СамГМУ