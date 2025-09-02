Я нашел ошибку
Главные новости:
Будьте внимательны и осторожны!
Штормовое предупреждение: ночью 3 сентября в регионе ожидается гроза, ливень, шквалистое усиление ветра
Самарскую область представляет мурал Кирилла Зырянова «Хлеб и сталь Победы», посвящённый трудовому подвигу жителей тыла в годы Великой Отечественной войны.
В Приволжском округе стартовало народное голосование фестиваля уличного искусства «ФормАРТ»
А гол Егора Мовсисяна был признан лучшим в лиге.
«Крылья Советов» - бронзовый призер молодежной лиги по пляжному футболу 
Главная задача проекта – подготовка школьников старших классов к будущей финансово-грамотной жизни, формированию понимания роли налогов как в экономике государства, так и в жизни каждого человека.
В губернии стартует образовательный проект «Налоговый класс»
Соглашение о взаимодействии в этих направлениях подписали ректор СамГМУ и генеральный директор ОЭЗ «ВладМиВа».
СамГМУ и «ВладМиВа» объединят усилия в разработке новых лекарств для стоматологии и подготовке профильных кадров
Трудовая деятельность дает осужденным возможность получить новые полезные навыки, которые помогут им вернуться в общество и обеспечить свою жизнь законным способом.
В уголовно-исполнительной инспекции УФСИН СО прошла ярмарка вакансий
Как отметил министр, практическая помощь ординаторов системе здравоохранения была неотъемлемой частью их подготовки.
Выпуск ординаторов СамГМУ - 2025: практическое здравоохранение усилит 561 новый специалист  
Организаторы вновь поощрят лучшие практики сохранения культурного наследия страны среди бизнеса и общественных проектов. 
Стартовал прием заявок на вторую Нацпремию «Наследие дороже» -2025
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.43
0.1
EUR 94.38
0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
В Самаре состоится лекция «Символы самарской резьбы»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Сентябрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Выпуск ординаторов СамГМУ - 2025: практическое здравоохранение усилит 561 новый специалист  

2 сентября 2025 15:59
110
Как отметил министр, практическая помощь ординаторов системе здравоохранения была неотъемлемой частью их подготовки.

В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России (СамГМУ) прошла торжественная церемония вручения дипломов выпускникам ординатуры 2023-2025 годов. В знаковом для университета событии приняли участие ректор СамГМУ, профессор РАН, заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии Правительства России Александр Колсанов, министр здравоохранения Самарской области, профессор Андрей Орлов, а также преподаватели и представители администрации вуза.

В этом году университет выпустил 561 высококвалифицированного специалиста. Подготовка врачей велась по 54 медицинским специальностям на 41 кафедре вуза.

Особое внимание было уделено целевому обучению: из общего числа выпускников 271 человек завершили обучение по целевому приему. В рамках этих программ университет подготовил кадры для различных регионов и ведомств: 242 специалиста – для учреждений здравоохранения Самарской области, 8 – для Клиник СамГМУ, 5 – для Управления Роспотребнадзора по Самарской области, 5 – для ОАО «РЖД», а также для медицинских организаций Ульяновской, Пензенской областей, Министерства обороны и Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) России.

Александр Колсанов поздравил выпускников и отметил их вклад в практическое здравоохранение еще во время обучения. «Система здравоохранения ждет высококвалифицированных врачей, которые умеют держать удар, принимать управленческие решения и оказывать всю необходимую помощь пациентам. Мы уверены, что вы готовы к этой ответственной работе, и гордимся тем, что университет вложил в вас эти знания и навыки на всю жизнь, – отметил Александр Колсанов. – Мы начали эту церемонию с нашего гимна, и где бы вы ни были, его звуки будут напоминать вам про Alma Mater. Помните: ваше образование не заканчивается сегодня — мы всегда готовы поддержать ваше профессиональное развитие. Вы будете учиться всю жизнь, как мы всегда вам говорили, и наш университет остаётся вашей опорой для повышения квалификации, переподготовки или освоения новых методик. Наши ресурсы и экспертиза всегда в вашем распоряжении».

Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов, обращаясь к выпускникам, подчеркнул стратегическую важность подготовки новых кадров для развития регионального здравоохранения. Он отметил, что, несмотря на существующие проблемы, отрасль проходит серьезную трансформацию с внедрением новых медицинских технологий, цифровых решений и современных стандартов оказания помощи. «В этих условиях мы особенно нуждаемся в молодых, мотивированных специалистах, готовых не только применять передовые методики, но и самим активно участвовать в развитии системы здравоохранения. Вас ждут медицинские организации Самарской области в первую очередь, – подчеркнул он. – Многие из вас уже доказали свою готовность к работе в реальных условиях — в поликлиниках, стационарах и даже в госпитале для участников СВО. Этот бесценный опыт станет надежным фундаментом вашего профессионального роста. Вы придете и будете оказывать помощь тем пациентам, ради которых мы учились и для которых мы будем работать и продолжать учиться всю свою жизнь. Именно врачи – это специальность, которая требует постоянного развития, саморазвития, обучения, а соответственно движения вперед».

Как отметил министр, практическая помощь ординаторов системе здравоохранения была неотъемлемой частью их подготовки. Будущие врачи работали в медицинских учреждениях Самары, Тольятти, Сызрани и центральных районных больниц. Ценный опыт 87 ординаторов получили, оказывая медицинскую помощь участникам специальной военной операции в 426 Военном госпитале Минобороны России. Многие уже с сентября 2024 года работали врачами-стажерами.

Церемония завершилась вручением дипломов и благодарностей ординаторам, особо отличившимся за годы обучения.

 

Фото предоставлено пресс-службой СамГМУ

Теги: Медицина Самара Университет

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Программа рассчитана на ключевых сотрудников медицинских университетов, отвечающих за научное и инновационное развитие.
27 августа 2025, 14:45
В СамГМУ создали программу для лидеров науки и инноваций в медицинских вузах
Программа рассчитана на ключевых сотрудников медицинских университетов, отвечающих за научное и инновационное развитие. Общество
621
Разработанная в СамГМУ методика уже успешно применяется в Клиниках университета для лечения пациентов с множественной миеломой.
08 апреля 2025, 14:49
СамГМУ запатентовал уникальную методику лечения онкозаболеваний с использованием натуральных клеток-киллеров
Разработанная в СамГМУ методика уже успешно применяется в Клиниках университета для лечения пациентов с множественной миеломой. Здравоохранение
3233
Пациент Александр обратился в Клиники СамГМУ с болью в плечевом суставе и ограничением движений, которые возникли после травмы.
28 марта 2025, 16:31
В Клиниках СамГМУ вернули к нормальной жизни пациента с редким сочетанием патологий
Пациент Александр обратился в Клиники СамГМУ с болью в плечевом суставе и ограничением движений, которые возникли после травмы. Здравоохранение
3841
Здравоохранение
Соглашение о взаимодействии в этих направлениях подписали ректор СамГМУ и генеральный директор ОЭЗ «ВладМиВа».
2 сентября 2025  16:11
СамГМУ и «ВладМиВа» объединят усилия в разработке новых лекарств для стоматологии и подготовке профильных кадров
153
Как отметил министр, практическая помощь ординаторов системе здравоохранения была неотъемлемой частью их подготовки.
2 сентября 2025  15:59
Выпуск ординаторов СамГМУ - 2025: практическое здравоохранение усилит 561 новый специалист  
110
Работы на двух этажах отделения находятся на финальной стадии, и уже в сентябре ожидается сдача объекта.
2 сентября 2025  14:38
В посёлке Суходол Сергиевского района завершается капитальный ремонт поликлинического отделения
147
Это сложная операция, которая заключается в наложении специального устройства - клипсы - на шейку аневризмы с внешней стороны сосуда.
2 сентября 2025  14:33
Тольяттинские врачи внедрили метод клипирования для лечения аневризм сосудов головного мозга
163
Врачи любого медучреждения смогут получать доступ к снимкам, оценивать динамику изменений и использовать данные для телемедицинских консультаций.
1 сентября 2025  14:20
В жигулевскую горбольницу поставлен цифровой рентген-аппарат
474
Чикунгунья передается не от человека к человеку, а с укусами комаров.
30 августа 2025  19:22
Онищенко: чикунгунья опасна только для заболевшего, но не для окружающих
801
Спорт оказывает многогранное положительное влияние на организм человека.
29 августа 2025  16:39
Главный гериатр региона рассказала о вкладе физической активности и спорта в активное долголетие
615
Новый аппарат позволяет проводить до 20 исследований в сутки и уже помог обследовать с мая этого года 435 женщин.
29 августа 2025  16:11
Специалисты Хворостянской больницы проводят диагностику на современном цифровом маммографе
699
В Клиниках СамГМУ прооперировали пациентку с редким ЛОР-заболеванием
29 августа 2025  10:28
В Клиниках СамГМУ прооперировали пациентку с редким ЛОР-заболеванием
698
Регулярные занятия спортом могут укрепляют физическое здоровье, улучшают когнитивные функции, являются важной составляющей психического благополучия.
28 августа 2025  18:33
Самарский врач-психиатр-нарколог: как активные виды спорта влияют на психическое здоровье
864
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15133
Весь список
В центре внимания
Новую региональную программу «СВОё Дело. Самарская область» запустил Вячеслав Федорищев
2 сентября 2025  13:00
Новую региональную программу «СВОё Дело. Самарская область» запустил Вячеслав Федорищев
215
Вячеслав Федорищев поздравил гвардейцев региона с Днем российской гвардии
2 сентября 2025  09:23
Вячеслав Федорищев поздравил гвардейцев региона с Днем российской гвардии
204
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем знаний
1 сентября 2025  10:54
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем знаний
375
1 сентября в Самарской области пойдут в школу более 34 600 первоклассников
1 сентября 2025  10:40
1 сентября в Самарской области пойдут в школу более 34 600 первоклассников
379
С 1 сентября в России вступил в силу механизм периода охлаждения для потребительских кредитов
1 сентября 2025  09:45
С 1 сентября в России вступил в силу механизм периода охлаждения для потребительских кредитов
576
Весь список