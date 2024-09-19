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В Чапаевске проводится выездная вакцинация сотрудников организаций и предприятий

19 сентября 2024 13:29
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В Чапаевске проводится выездная вакцинация сотрудников организаций и предприятий

В этом помогает мобильный медицинский комплекс Чапаевской центральной городской больницы. Он активно используется в период прививочной кампании.

«Мы используем передвижной мобильный комплекс для выезда на промышленные предприятия и другие организации города, — отметил главный врач Чапаевской больницы Николай Юрицин.Для нас важно провести прививочную кампанию быстро и максимально эффективно, чтобы в дальнейшем избежать высокой заболеваемости и осложнений».

На днях прививочная бригада посетила Центр социального обслуживания населения Юго-Западного округа отдела Чапаевский. Сотрудники организации смогли пройти вакцинацию от гриппа и по показаниям - от пневмококковой инфекции - почти на рабочем месте.

«Уже по традиции вакцинируемся ежегодно всем коллективом, — рассказала заведующая Центром Наталья Монакова.  — Наш центр предоставляет услуги людям пожилого возраста, с ограниченными возможностями здоровья. Как правило, это люди с ослабленным иммунитетом, для них любая инфекция может стать опасной, и поэтому мы должны позаботиться о них, сделав прививки».

Всего работает 90 мобильных бригад в медучреждениях региона. Пройти вакцинацию жители могут в одном из 170 стационарных пунктов. Адрес и график работы можно узнать на карте пунктов вакцинации на сайте областного минздрава.

Фото – Минздрав Самарской области

Теги: Вакцинация

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