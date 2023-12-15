СамГМУ сохранил лидерство по итогам участия в программе «Приоритет 2030»

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В Москве подвели итоги отбора и оценки достигнутых результатов среди университетов — участников федеральной программы стратегического академического лидерства Минобрнауки России «Приоритет 2030». Самарский государственный медицинский университет Минздрава России получил высокую оценку и занял первое место в своей группе по направлению «Территориальное и/или отраслевое лидерство». СамГМУ также вошел в список университетов, которые получат дополнительное финансирование.

«Мы благодарны Совету по поддержке программ развития «Приоритет 2030», Министерству науки и высшего образования РФ и ФГАНУ «Социоцентр» за высокую оценку результатов нашей работы за год, — отметил ректор СамГМУ, профессор РАН, заслуженный деятель науки РФ Александр Колсанов. — Для нас это важнейшая программа, участие в которой позволило значительно продвинуться в реализации концепции первого медицинского технологического университета. Вся команда СамГМУ рассматривает программу “Приоритет 2030” как мощный инструмент для глобальной трансформации вуза и возможности создания прорывных идей и разработок. Благодарю весь коллектив СамГМУ, руководство Самарской области, наших индустриальных партнеров, с которыми мы совместно создаем инновационные продукты и выводим на рынок, способствуя формированию технологического суверенитета нашей страны и достижению цели университета — стать лидером в отрасли “Информационные технологии в здравоохранении”».

Итоги участия в программе за 2023 год университеты представили в начале декабря. В представительную делегацию для очной защиты итогов участия СамГМУ, помимо Александр Колсанова, вошли врио заместителя председателя правительства Самарской области Александр Фетисов, директор Института инновационного развития СамГМУ Сергей Чаплыгин, генеральный директор АО «Генериум» Даниил Талянский и руководитель проектного офиса «Медицина» Объединенной приборостроительной корпорации (входит в ГК «Ростех») Антон Кокин.

Говоря о ключевых итогах работы университета за прошедший год, Александр Колсанов отметил, что в рамках формирования технологического суверенитета в области здравоохранения в текущем году экосистема СамГМУ была достроена федеральным отраслевым центром виртуальных медицинских технологий и федеральным центром трансфера технологий в здравоохранении. По направлению ИТ-медицины за прошедший год в университете реализовано более 50 разработок под заказчика и заказных НИОКР, свыше 50 технологических компаний и организаций являются партнерами СамГМУ. Суммарный доход вуза от НИОКР в 2023 году составил более 540 млн рублей, а доход только от роялти — более 65 млн рублей.

В 2023 году выведено в отрасль более 10 новых передовых технологий ИТ-медицины, создано более 180 новых высокотехнологичных рабочих мест в самарском регионе.

СамГМУ разрабатывает программное продукты и аппаратные решения для телемедицины — готовятся к собственному производству семь медицинских изделий, в том числе тонометр и стетофонендоскоп. С партнерами идет разработка концепции в нацпроект «Здравоохранение» по ИТ-трансформации первичного звена системы здравоохранения. Вуз начинает разработку 70 федеральных стандартов в рамках проекта-маяка «Персональные медицинские помощники». По запросу Минздрава России подготовлен проект для всех регионов Дальнего Востока по оснащению системами дистанционного мониторинга медицинских учреждений. Разрабатываются телемедицинские сервисы на основе искусственного интеллекта для последующей интеграции с платформой Объединенной приборостроительной корпорации Госкорпорации «Ростех».

Недавно выведен на рынок новый продукт «Система проведения предрейсовых и предсменных осмотров», которая уже включена в реестр отечественного ПО.

Кроме того, за прошедший год в СамГМУ зарегистрировано рекордное количество объектов интеллектуальной собственности: если за предыдущие пять лет их число не превышало 80 в год, то в 2023-м количество выросло вдвое — до 160.

Напомним, что год назад СамГМУ также занял первое место в своей группе и получил дополнительное финансирование.

«Приоритет 2030» — самая масштабная в истории России государственная программа поддержки университетов. Реализуется в рамках национального проекта «Наука и университеты», направлена на повышение конкурентоспособности России в области образования, науки и технологий. Стартовала 24 июня 2021 года, срок реализации — 10 лет.