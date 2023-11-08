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Россияне доверяют врачам, но предпочитают перепроверять диагнозы

8 ноября 2023 13:04
81
россияне доверяют врачам, но предпочитают перепроверять диагнозы

Большинство россиян доверяет врачам, но каждый третий перепроверяет поставленный диагноз в другом лечебном учреждении. Такие данные получены по итогам всероссийского опроса «АльфаСтрахование».

64% опрошенных после посещения врача выполняют рекомендации и по итогам лечения обращаются на повторный прием – для корректировки лечения или выписки с больничного. 31% сразу записываются на прием в другое медицинское учреждение, чтобы перепроверить диагноз. А каждый десятый «гуглит» симптомы и соответствие им рекомендаций врача.

22% из тех, кто перепроверял диагноз, получили дополнительные назначения. Не совпал диагноз у 7% опрошенных. При этом у 2% он оказался серьезнее, чем был поставлен изначально. 

23% добиваются от врачей дополнительных обследований, если есть сомнения. 12% пытаются самостоятельно изучать анализы и результаты УЗИ и иных исследований. 8% пользуются онлайн-консультациями медиков для их расшифровки.

Полностью следуют назначениям 51% участников исследования. 11% рассказали, что могут отменить то или иное лекарство без согласования с врачом, если появились побочные эффекты. 3% сразу сообщают врачу, что состояние ухудшилось.

Обращаются в больницы и поликлиники с первыми симптомами 29% респондентов. Каждый третий – при отсутствии высокой температуры – позволяет себе выждать пару дней при наличии такой возможности.

68% используют для лечения и консультаций врача полис ОМС, 30% – ДМС, 2% имеют семейного врача и получают частные консультации.

В опросе приняли участие 1 233 человека.

Теги: Опрос

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