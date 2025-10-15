67 тысяч юных тольяттинцев прошли вакцинацию от гриппа

172

Юные жители Самарской области проходят иммунизацию от гриппа как в прививочных пунктах детских поликлиник, так и в образовательных учреждениях - детских садах и школах. Из-за тяжести осложнений опасной инфекции вакцинация от гриппа показана всем детям, начиная с 6 месяцев, особенно ослабленным и имеющим хронические заболевания.



Главный внештатный специалист министерства здравоохранения по педиатрии города Тольятти Светлана Гаршина отметила, что более 67 тысяч детей из Тольятти уже привиты, и показывают очень хорошую переносимость вакцин и отсутствие выраженных побочных эффектов. У любой вакцины могут быть допустимые реакции - небольшое повышение температуры и покраснение в месте укола.



«Грипп – очень тяжёлое заболевание, которое вызывает серьёзные осложнения и может привести к летальному исходу. Предупредить заражение и осложнения от инфекции помогает вакцинация. Поэтому необходимо сделать прививку и детям, и родителям, а также старшему поколению, чтобы тем самым способствовать созданию коллективного иммунитета для противостояния этому заболеванию и снижению риска его распространения», - рассказала Светлана Гаршина.



По словам главного педиатра, задача привить 75 % детей, подлежащих вакцинации по возрасту. Из них уже 68 % юных жителей Тольятти прошли вакцинацию и получили надёжную защиту от гриппа.



«Прививать ребенка нужно тогда, когда он здоров. Не должно быть насморка, кашля, повышения температуры. Если у ребенка в этот момент наблюдаются даже небольшие катаральные явления, введение вакцины от гриппа может спровоцировать клинические проявления вирусной инфекции, - подчеркнула Светлана Гаршина. - Прививка не спасает уже заболевших детей, - это средство, которое активирует собственные защитные силы организма, подготавливая его к встрече и противодействию вирусу гриппа».



Напомним, вакцинация проводится вакцинами «Ультрикс Квадри», предназначенной для детей в возрасте от 6 месяцев, и «Совигрипп» - для иммунизации подростков в возрасте от 10 до 17 лет.

Чтобы пройти вакцинацию, предварительная запись не требуется, можно просто обратиться к педиатру в поликлинику по месту жительства. Кроме того, детей прививают в школах и детсадах. Вакцинацию проводят бесплатно. Информацию о наличии вакцины можно уточнить на карте пунктов (https://clck.ru/35gxW7) вакцинации.

Фото: freepik.com