Милонов назвал подлостью и ударом по системе здравоохранения гибель младенцев в Новокузнецке

В новокузнецком роддоме, где за первые дни января скончались 9 младенцев, было зафиксировано более 150 нарушений за 2024 год. Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов в разговоре с «Газетой.Ru» призвал ввести систему мониторинга родильных домов по всей стране, прежде чем агитировать россиян рожать.

Милонов счел данный случай «серьезным ударом» по российской системе здравоохранения.

«Также на уровне Минздрава, я думаю, следует очень жестко провести соответствующую разъяснительную работу и, возможно, создать систему постоянного мониторинга состояния в медицинских учреждениях, особенно в родильных домах. Считаю, что это абсолютная подлость — не просто досадная оплошность, преступная халатность. Это бессовестность, профессиональная непригодность. И, конечно, это наносит очень серьезный удар по системе здравоохранения. Как мы можем людей призывать рожать, когда такие негодяи позволяют маленьким детям умирать от инфекции?» — подчеркнул он.

Депутат возмутился систематическими нарушениями в новокузнецком роддоме. Милонов призвал отправить в отставку тех, кто отвечает за здравоохранение в Кемеровской области.

Девять новорожденных умерли в начале января в роддоме №1 в Новокузнецке. Медицинское учреждение временно закрыли, СК возбудил уголовные дела о халатности и причинении смерти по неосторожности. На время проверки отстранен от работы главврач больницы.