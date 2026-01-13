Я нашел ошибку
Столкнулись с отказом при оплате проезда социальной картой «Zа Победу!» - звоните на горячую линию
В новокузнецком роддоме, где за первые дни января скончались 9 младенцев, было зафиксировано более 150 нарушений за 2024 год.
Милонов назвал подлостью и ударом по системе здравоохранения гибель младенцев в Новокузнецке
Работа инспекторов ГИМС не прекращалась даже в период длинных праздничных выходных в начале 2026 года.
Инспекторы ГИМС СО предупреждают об опасности выхода на лед водоемов 
На должнось Наталия Трошкина назначена распоряжением Губернатора Самарской области от 30.12.2025.
И.о. главы ТФОМС Самарской области назначена Наталия Трошкина
Планируется, что первый этап проекта получит заключения госэкспертизы во II полугодии 2026 года, после чего начнется строительство жилого кластера, который будет состоять из семи зданий гостиниц для студентов и преподавателей вместимостью свыше 3,5 тыс. м
В Самаре продолжается работа по созданию студенческого кампуса «Куйбышев»
11 января начинающие звезды спели с большим оркестром и рядом с большими профессиональными вокалистами на сцене Тольяттинской филармонии.
Юные артисты тольяттинской Академии талантов «Родная семья» спели с Джаз оркестром
В 2025 году выполнен ремонт региональных дорог, ведущих к 25 селам и поселкам
В 2025 году выполнен ремонт региональных дорог, ведущих к 25 селам и поселкам
В Самара 14 января без осадков, температура воздуха ночью -6, -8°С, днем -6, -8°С.
14 января в регионе без осадков, местами поземок, до -10°С
Милонов назвал подлостью и ударом по системе здравоохранения гибель младенцев в Новокузнецке

В новокузнецком роддоме, где за первые дни января скончались 9 младенцев, было зафиксировано более 150 нарушений за 2024 год.

В новокузнецком роддоме, где за первые дни января скончались 9 младенцев, было зафиксировано более 150 нарушений за 2024 год. Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов в разговоре с «Газетой.Ru» призвал ввести систему мониторинга родильных домов по всей стране, прежде чем агитировать россиян рожать.

Милонов счел данный случай «серьезным ударом» по российской системе здравоохранения.

«Также на уровне Минздрава, я думаю, следует очень жестко провести соответствующую разъяснительную работу и, возможно, создать систему постоянного мониторинга состояния в медицинских учреждениях, особенно в родильных домах. Считаю, что это абсолютная подлость — не просто досадная оплошность, преступная халатность. Это бессовестность, профессиональная непригодность. И, конечно, это наносит очень серьезный удар по системе здравоохранения. Как мы можем людей призывать рожать, когда такие негодяи позволяют маленьким детям умирать от инфекции?» — подчеркнул он.

Депутат возмутился систематическими нарушениями в новокузнецком роддоме. Милонов призвал отправить в отставку тех, кто отвечает за здравоохранение в Кемеровской области.

Девять новорожденных умерли в начале января в роддоме №1 в Новокузнецке. Медицинское учреждение временно закрыли, СК возбудил уголовные дела о халатности и причинении смерти по неосторожности. На время проверки отстранен от работы главврач больницы.

