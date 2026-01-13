в роддоме Новокузнецка погибли 9 новорожденных

В роддоме №1 в Новокузнецке умерли девять новорожденных с начала января, сообщил РИА Новости источник.

"Девять, по уточненным данным (погибших младенцев. — Прим. ред.)", — рассказал собеседник агентства.

Главврача Новокузнецкой клинической больницы Виталия Хераскова отстранили, роддом закрыли из-за превышения уровня заболеваемости ОРВИ у медперсонала. В учреждении заявили, что дефицита кадров в акушерском стационаре нет, дату его открытия объявят позднее.

Следователи возбудили уголовное дело о халатности и причинении смерти по неосторожности. В ситуации разбираются Росздравнадзор и прокуратура. Глава регионального Минздрава Андрей Тарасов пообещал раскрыть детали после проверки.

Как писало издание ngs42.ru, во время январских каникул в стационаре умерли шесть новорожденных, трое из них — в один день. Позже в местных пабликах появилась информация еще о трех погибших, пишет РИА Новости.