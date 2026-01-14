Врач Сергиевской ЦРБ рассказала о последствия малоподвижного образа жизни для здоровья

Врач по медицинской профилактике, врач-терапевт Сергиевской центральной районной больницы Ольга Шамрина:

"Какие последствия малоподвижного образа жизни для здоровья?

Нахождение в положении сидя на протяжении длительного времени, ведет к нарушению кровообращения в нижних конечностях. Это увеличивает риск патологических процессов в венах и развитию варикоза. Неприятные симптомы - боль , отеки - могут осложниться тромбозом, который без соответствующего лечения опасен для жизни.

Способствует застою крови и лимфы в малом тазу, негативно отражаясь на работе кишечника и мочеполовой системы.

Отсутствие физической активности ведет к набору лишнего веса. Это провоцирует развитие гипертонии, сахарного диабета, злокачественных новообразований.

Гиподинамия снижает выносливость сердечно-сосудистой системы к нагрузкам и организма в целом.

К популярным и полезным для здоровья видам физической активности относятся ходьба ( в том числе скандинавская), езда на велосипеде, тренажерах («бегущая дорожка»), плавание, теннис, катание на коньках и лыжах, разные подвижные игры, танцы, активный отдых и туризм, а также садовые работы.

Взрослые люди должны посвящать физической активности средней интенсивности не менее 150 минут в неделю и высокой интенсивности не менее 75 минут в неделю.

Пожилым людям дополнительно к этой рекомендации обязательно нужно включить в свой режим упражнения на равновесие, чтоб избежать падений. Также необходимо проконсультироваться с лечащим врачом и определить объем и вид предстоящих нагрузок.

Активность должна стать частью повседневности. Например: выбор лестницы вместо лифта, прогулки в обеденный перерыв, парковать машину дальше точки назначения и т.д".

Фото: pxhere.com