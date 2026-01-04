В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира

7 января в 18.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» отметят самый светлый православный праздник. Камерный хор Solaris Самарского института культуры представит новую программу «Во всем мире Рождество 2» (6+). Вход свободный.

Музыкально-лекционное представление «Во всем мире Рождество» хор Solaris впервые подготовил в прошлом году. Его можно было услышать и в «ЗИМ Галерее». К наступлению 2026 года постановочная группа создала обновленную программу, включив в нее новые композиции, режиссерские и сценографические решения.

Гости услышат рождественские музыкальные традиции разных стран – от колядок до редких произведений – в авторских аранжировках руководителя хора Solaris Елены Юнек. Кроме вокала на концерте прозвучат флейты, ударные, хэндпаны, глокеншпиль.

Творческая команда проекта: дирижер – Елена Юнек, хормейстеры – Елена Сазонова, Игорь Грешнихин и Елена Чаркина, ведущий – Дмитрий Дмитриев, художник-постановщик – Станислава Дядюра.

7 января 18.00

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)