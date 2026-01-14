В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе

Я нашел ошибку
Администрация города Самары утвердила документацию по планировке территории на Пятой просеке под строительство новых образовательных учреждений – детского сада на 240 мест и школы вместимостью 650 человек согласно действующему Генеральному плану города.

 Согласно техническому заданию, на Пятой Просеке планируется строительство 3-этажной общеобразовательной школы общей площадью более 8 тысяч квадратных метров с обустройством спортивной площадки на прилегающей территории. Также проектом предусмотрено возведение 3-этажного детского сада площадью 3,7 тысячи квадратных метров, оборудованного детскими игровыми площадками.

Сроки строительства образовательных учреждений будут определены совместно с Правительством Самарской области.

