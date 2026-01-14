Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
В Самарской области продолжат расчистку рек и прудов
В Самарской области продолжат расчистку рек и прудов
Свыше 4 тысяч пассажиров: как работали маршруты до аэропорта Курумоч в новогодние каникулы
Свыше 4 тысяч пассажиров: как работали маршруты до аэропорта Курумоч в новогодние каникулы
В среднем за сутки самарское метро перевозит более 31 тысячи пассажиров
В среднем за сутки самарское метро перевозит более 31 тысячи пассажиров
Среди самарцев старше 15 лет эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 71 %
Среди самарцев старше 15 лет эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 71 %
В Самаре горел конный клуб
В Самаре горел конный клуб
Народный фронт запускает всероссийский опрос о качестве первичной медицинской помощи и доступности лекарств
Народный фронт запускает всероссийский опрос о качестве первичной медицинской помощи и доступности лекарств
В Петербурге студентка задержана по делу о хищении более 5 млн руб. у школьницы
В Петербурге студентка задержана по делу о хищении более 5 млн руб. у школьницы
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.85
0.06
EUR 92.4
0.43
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Среди самарцев старше 15 лет эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 71 %

121
Среди самарцев старше 15 лет эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 71 %

За вторую неделю 2026 года в Самарской области зафиксировано 8 726 случаев респираторных инфекций. У людей старше 15 лет эпидемический порог превышен на 71,1 %, что более чем вдвое выше нормы, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Положение пока спасают другие группы, в которых заболеваемость не превышает норму: 0-2 года — ниже на 64,8 %; 3-6 лет — на 55,2 %; 7-14 лет — на 58,1 %.

При этом специалисты отмечают, что на предыдущей неделе ситуация была хуже — за семь дней общая заболеваемость снизилась на 12,2 %. Многие жители области оставались дома во время новогодних праздников и меньше контактировали с другими людьми, подвергаясь опасности заразиться.

Помимо ОРВИ, по данным Роспотребнадзора, жителям области продолжают угрожать вирус гриппа A, парагрипп, респираторно-синцитиальные вирусы, аденовирусы, метапневмовирусы, риновирусы и COVID-19, пишет Самара-АиФ.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Среди самарцев старше 15 лет эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 71 %
14 января 2026  13:46
Среди самарцев старше 15 лет эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 71 %
121
Народный фронт запускает всероссийский опрос о качестве первичной медицинской помощи и доступности лекарств
14 января 2026  13:35
Народный фронт запускает всероссийский опрос о качестве первичной медицинской помощи и доступности лекарств
135
В Красноярском районе открыты 2 современных фельдшерско-акушерских пункта
14 января 2026  12:07
В Красноярском районе открыты 2 современных фельдшерско-акушерских пункта
154
Названы способы восстановить организм после праздников
14 января 2026  09:06
Названы способы восстановить организм после праздников
214
В новокузнецком роддоме, где за первые дни января скончались 9 младенцев, было зафиксировано более 150 нарушений за 2024 год.
13 января 2026  20:36
Милонов назвал подлостью и ударом по системе здравоохранения гибель младенцев в Новокузнецке
493
В Приволжье порядка 200 жителей района прошли обследование на новом цифровом флюорографе
13 января 2026  17:20
В Приволжье порядка 200 жителей района прошли обследование на новом цифровом флюорографе
445
13 января зам. главного врача Самарской психиатрической больницы Никита Дорошенко рассказал подробнее о данном заболевании.
13 января 2026  15:19
Самарский врач-психиатр: "Депрессия — это болезнь, а не слабость характера"
514
В Шенталинском районе открылся новый ФАП в деревне Карабикулово, где проживает более 100 человек
13 января 2026  14:11
В Шенталинском районе открылся новый ФАП в деревне Карабикулово, где проживает более 100 человек
495
«Земский фельдшер»: в состав самарской скорой медицинской помощи пришли 24 новых специалиста
12 января 2026  17:11
«Земский фельдшер»: в состав самарской скорой медицинской помощи пришли 24 новых специалиста
600
Ежедневная ходьба, плавание, занятия лечебной физкультурой, помогают контролировать массу тела и поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови.
12 января 2026  14:49
‍Самарский врач-эндокринолог: «Регулярная физическая активность снижает риск развития сахарного диабета 2 типа»
769
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15856
Весь список
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
14 января 2026  14:04
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
125
Более 65 тысяч тонн снега вывезено с улиц Самары
14 января 2026  10:36
Более 65 тысяч тонн снега вывезено с улиц Самары
168
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в 1 квартале 2026 года пройдут профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
14 января 2026  09:45
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в 1 квартале 2026 года пройдут профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
350
13 января, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 175-летию Самарской губернии.
13 января 2026  16:31
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды к 175-летию Самарской губернии
437
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Самарской губернии и 175-летием со дня ее образования
13 января 2026  11:33
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Самарской губернии и 175-летием со дня ее образования
646
Весь список