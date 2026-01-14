Среди самарцев старше 15 лет эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 71 %

За вторую неделю 2026 года в Самарской области зафиксировано 8 726 случаев респираторных инфекций. У людей старше 15 лет эпидемический порог превышен на 71,1 %, что более чем вдвое выше нормы, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Положение пока спасают другие группы, в которых заболеваемость не превышает норму: 0-2 года — ниже на 64,8 %; 3-6 лет — на 55,2 %; 7-14 лет — на 58,1 %.

При этом специалисты отмечают, что на предыдущей неделе ситуация была хуже — за семь дней общая заболеваемость снизилась на 12,2 %. Многие жители области оставались дома во время новогодних праздников и меньше контактировали с другими людьми, подвергаясь опасности заразиться.

Помимо ОРВИ, по данным Роспотребнадзора, жителям области продолжают угрожать вирус гриппа A, парагрипп, респираторно-синцитиальные вирусы, аденовирусы, метапневмовирусы, риновирусы и COVID-19, пишет Самара-АиФ.