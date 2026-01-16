Самарскую область накроет пятидневный снегопад

Череда осадков начнется уже на следующей неделе.

С 20 по 24 января в Самарской области ожидается непрерывный снегопад. Он прекратится только в воскресенье — тогда из-за плотного слоя облаков покажется долгожданное солнце.



Со вторника по субботу установится почти одинаковая погода. Днем температура воздуха будет колебаться от -8 до -10 °C, а ночью — с -11 до -13 °C.



Сильных порывов ветра не предвидится — его скорость сохранится в пределах 4-8 м/с. Направление будет меняться несколько раз: с юго-западного — на юго-восточное, затем — на восточное и после этого — на северо-восточное.



Сильных магнитных бурь в течение пяти дней тоже не ожидается, согласно прогнозу портала Gismeteo, пишет 450Медиа.